WordPress lancia l'estensione ufficiale per Chrome e Safari

La fondazione WordPress.org pubblica un’estensione ufficiale per browser, disponibile su Chrome e Safari. Permette di nascondere il pannello di amministrazione mantenendo le scorciatoie accessibili dalla barra degli strumenti. Il progetto, nato come iniziativa personale di uno sviluppatore, è diventato in pochi mesi un progetto ufficiale sostenuto dal fondatore di WordPress.

Di norma, il pannello di amministrazione di un sito WordPress viene visualizzato in cima a ogni pagina consultata da un utente connesso. Se da un lato facilita l’accesso alla dashboard, dall’altro può disturbare la visualizzazione del risultato finale di un sito, in particolare sulle pagine con intestazione fissa o effetti legati allo scorrimento. L’estensione propone di spostare queste scorciatoie al di fuori della pagina consultata.

WordPress nasconde la barra di amministrazione: la nuova estensione è ufficiale su Chrome e Safari

L’icona dell’estensione indica se il sito visitato funziona con WordPress e se l’utente è connesso. Su un sito che amministra, l’utente accede direttamente alla dashboard o all’editor del contenuto visualizzato sullo schermo, compresi le pagine realizzate a partire da modelli nell’editor del sito dei temi a blocchi. L’estensione nasconde la barra di amministrazione sito per sito, oppure di default su tutti i siti, e la ripristina in due clic senza passare dalla dashboard. Un modulo conserva inoltre la lista dei siti visitati, per tornarci rapidamente.

Altre funzioni si rivolgono più specificamente agli sviluppatori e ai team di testing. L’estensione può mostrare i contorni dei blocchi su una pagina pubblicata, per individuare come è strutturata, aprire una finestra nel formato di uno schermo da smartphone per verificare la resa mobile, oppure ricaricare una pagina ignorando la cache del browser. Permette anche di cancellare i cookie e i dati memorizzati localmente per un dato sito, senza disconnettere l’utente, al fine di testare scenari di personalizzazione o automazione.

Sul fronte della privacy, la fondazione WordPress.org precisa che l’estensione analizza prima la pagina consultata per determinare se gira su WordPress, e interroga il sito stesso solo quando è necessario. Le preferenze e la lista dei siti salvati restano memorizzate nel browser, e non vengono trasmessi a servizi terzi e senza componenti di tracciamento o analisi.

L’estensione di WordPress in arrivo anche su Firefox

Il progetto è partito da Jake Goldman, fondatore dell’agenzia 10up, che desiderava ottenere una visualizzazione del sito identica a quella dei visitatori senza rinunciare alle scorciatoie di amministrazione. Presentato in seguito a Matt Mullenweg, fondatore di WordPress, lo strumento ha ottenuto il suo status ufficiale. Goldman precisa di aver sviluppato l’estensione con soluzioni di intelligenza artificiale, tra cui Claude Code e OpenAI Codex. In futuro l’estensione sarà disponibile anche su Firefox.