Signal: differenza tra backup cloud e locale

Signal ha annunciato importanti novità per la funzionalità di backup, introdotta su Android circa un anno fa e successivamente su iOS. La software house ha ora aggiunto la possibilità di salvare i messaggi direttamente sul dispositivo, consentendo quindi una veloce sincronizzazione cross-platform. Ci sono però importanti differenze tra backup cloud e locale.

Due opzioni di backup per Signal

Il backup locale (on-device) è disponibile da tempo su Android, ma ora utilizza lo stesso formato delle app desktop e iOS (serve almeno la versione 8.30). Ciò significa che può essere creato e ripristinato su ogni piattaforma supportata (Android, iOS, Windows, macOS e Linux).

Per ridurre lo spazio occupato da foto e video sul dispositivo è stata aggiunta l’opzione che permette di salvare solo una miniatura dei file. Le copie complete possono essere scaricate dal cloud (ma occorre l’abbonamento). Ad esempio, un vecchio video da 5 GB occupa solo 600 MB. Con 1,99 dollari/mese si può anche eliminare la limitazione dei 45 giorni, sfruttando i 100 GB di spazio sul cloud.

La versione desktop offre però un’alternativa. Quando l’utente apre una conversazione su laptop e scorre oltre il limite dei 45 giorni, Signal richiede una copia di eventuali file mancanti direttamente al dispositivo mobile, sotto forma di allegato con crittografia end-to-end.

Per il backup locale non esiste ovviamente il limite dei 45 giorni, ma solo il vincolo dello spazio disponibile. Il backup cloud offre però una maggiore sicurezza. Entrambe le opzioni prevedono l’uso della crittografia e della relativa chiave di ripristino. Tuttavia, il backup cloud utilizza una chiave crittografica aggiuntiva conservata nel Trusted Execution Environment.

Il backup locale non può ovviamente sfruttare questo ambiente isolato. L’unica chiave consente di ripristinare tutti i backup precedenti (indipendentemente da dove sono conservati), invece che solo i backup più recenti. Eventuali cybercriminali possono così accedere ad un numero maggiore di dati personali.

Un nuovo backup cloud viene creato ogni 24 ore e quelli precedenti sono cancellati. Questa automazione non è possibile per i backup locali. La versione 8.30 per iOS supporta inoltre il trasferimento diretto iPhone-to-iPhone dell’account, usando una connessione locale Wi-Fi Aware con crittografia end-to-end.