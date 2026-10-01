Addio alle skin di Windows Media Player classico

Microsoft sta per eliminare il supporto alle skin nella versione Legacy di Windows Media Player (WMPL), quella classica presente da decenni nel sistema operativo. Anzi, ha già iniziato a farlo. Ecco il messaggio che è comparso sulle pagine del supporto ufficiale, stabilendo la data dell’addio definitivo, fissata al 10 novembre 2026.

Il supporto per le skin in Windows Media Player Legacy (WMPL) terminerà il 10 novembre 2026 su Windows 11 versione 24H2 e successive.

Niente più skin per il Windows Media Player classico

Ho appena fatto un test sul mio PC e la funzionalità non è più presente. Potrebbe essere la conseguenza diretta del fatto di aver già installato Windows 11 26H2. Per chi non sa di cosa si tratta, ecco un’immagine piuttosto esplicativa da Reddit.

Le skin sono sostanzialmente delle personalizzazioni dell’interfaccia, simili a quelle in voga ormai quasi tre decenni fa su Winamp, quando molti di noi stavano iniziando a scoprire la magia associata al formato MP3 e ai primi download da una rete internet molto diversa rispetto a quella attuale, senza fibra (ma nemmeno ADSL), fatta di modem 33k e lunghe attese.

Oggi, in un ambito dominato dall’intelligenza artificiale e dai layout votati al minimalismo, dove l’ascolto della musica avviene principalmente su dispositivi mobile come gli smartphone, sembra non esserci più spazio per queste fantasiose (e a volte esagerate) customizzazioni.

Microsoft punta alla migrazione degli utenti

Non è un segreto che Microsoft voglia spingere gli utenti verso il nuovo Media Player, quello lanciato per tutti nel 2022. È però afflitto da alcuni problemi noti come un’eccessiva pesantezza (consuma quasi il triplo delle risorse) e diverse limitazioni in termini di funzionalità (chiede un pagamento per riprodurre i file HEVC).

Molti potrebbero preferire alternative come VLC. Ad ogni modo, la software house continuerà a supportare e ad aggiornare WMPL. La novità riguarda solo ed esclusivamente l’addio alle skin.