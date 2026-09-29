Windows 11 26H2 è arrivato: come installarlo subito

Windows 11 26H2 è in download su tutti i PC compatibili. Come previsto negli ultimi giorni, Microsoft ha dato il via al rollout dell’aggiornamento che introduce la nuova versione del sistema operativo. Per scaricarlo e installarlo è sufficiente aprire Windows Update e fare clic su Verifica disponibilità aggiornamenti . Comparirà un avviso come quello mostrato qui sotto. Lo step successivo prevede di premere Scarica e installa .

Il giorno di Windows 11 26H2: rollout al via

Il nome ufficiale è Windows 11 2026 Update, come si legge sul blog ufficiale. Non è un aggiornamento pesante, ma un enablement package, il cui compito è sostanzialmente quello di attivare funzionalità già incluse nel sistema operativo, scaricate con gli update precedenti. Mediamente, richiede pochi minuti. Al termine del processo è comunque necessario un riavvio del PC.

Attenzione: qualcuno potrebbe non vedere subito la disponibilità di 26H2. A spiegare il motivo è la stessa Microsoft, che sottolinea di aver adottato un approccio cauto per il rollout.

Come sempre, adottiamo un approccio ponderato e basato sui dati per la distribuzione su larga scala e rilasceremo la versione 26H2 tramite un rollout controllato delle funzionalità. Durante la fase di distribuzione, potremmo applicare blocchi di sicurezza (safeguard holds) sui dispositivi in ​​cui rileviamo un problema di compatibilità noto che potrebbe influire sull’esperienza di aggiornamento.

La versione 26H2 fa parte dello stesso servicing branch delle precedenti 25H2 e 24H2. Ciò significa che le tre edizioni del sistema operativo condividono la stessa base di codice. Anche per questo non introduce alcuno stravolgimento nella piattaforma. Anzi, per dirla tutta non ci sono cambiamenti tangibili per chi ha già installato gli ultimi update rilasciati. Le cose dovrebbero cambiare il prossimo anno con la 27H2.

Per quanto riguarda il supporto ufficiale, sarà garantito per i prossimi 24 mesi nelle edizioni Home e Pro di Windows 11, per 36 mesi invece in quelle Enterprise ed Education.