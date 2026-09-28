Windows 11 26H2 è vicino: quando potrebbe arrivare

Ormai ci siamo: Windows 11 26H2 sta arrivando. Secondo la redazione del sito Windows Latest, il rollout potrebbe prendere il via già nei prossimi giorni o al più tardi all’inizio di ottobre. Un indizio concreto è la distribuzione già avviata per quanto riguarda le ISO destinate al settore enterprise, così che le aziende possano avere il tempo necessario per rilevare eventuali problemi di compatibilità con applicazioni, driver e dispositivi.

La prima cosa da specificare è che non sarà una rivoluzione. Questa nuova release è basata su Germanium, la stessa piattaforma delle precedenti 25H2 e 24H2, con il termine del supporto fissato indicativamente all’ottobre 2029. Le cose cambieranno invece il prossimo anno, quando in autunno vedremo debuttare la 27H2.

La distribuzione prenderà il via con un aggiornamento opzionale, un enablement package dalle dimensioni molto contenute. L’installazione sarà dunque rapida, ma verrà comunque chiesto un riavvio del PC per portarla a termine. Questo perché le novità a livello di caratteristiche sono già presenti nel computer, devono solo essere attivate. In un articolo recente abbiamo dato uno sguardo alle ultime introdotte dalle versioni preliminari durante la fase di test.

A livello formale, con il passaggio alla 26H2, Windows 11 raggiunge la build 26300.****. Dovrebbero ricevere l’update tutti coloro che hanno già la 25H2 o la 24H2. Vale anche per chi ha la 23H2, ma in questo caso dovrà affrontare un download molto più corposo, intorno ai 7 GB.

Il discorso cambia per i dispositivi in circolazione con W11 26H1, come quelli con i chipset Snapdragon X2 Plus, Elite ed Elite Extreme di Qualcomm. In quel caso, bisognerà aspettare la 27H2 tra un anno.

L’ipotesi più probabile è quella di assistere al rilascio di 26H2 nella notte tra martedì e mercoledì, come di solito avviene con gli altri aggiornamenti di Microsoft. Sono dunque due le date probabili: tra il 29 e il 30 settembre oppure tra il 6 e il 7 ottobre. Un controllo nell’utility Windows Update potrebbe velocizzare il processo.