 Windows 11 26H2: novità per smartphone e risparmio energetico
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Windows 11 26H2: novità per smartphone e risparmio energetico

La nuova versione preliminare di Windows 11 26H2 migliorare l'interazione con lo smartphone collegato e fornisce suggerimenti per ridurre i consumi.
Windows 11 26H2: novità per smartphone e risparmio energetico
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La nuova versione preliminare di Windows 11 26H2 migliorare l'interazione con lo smartphone collegato e fornisce suggerimenti per ridurre i consumi.
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Microsoft ha rilasciato quattro nuove versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. Le novità più interessanti sono incluse nella build 26340.9577 di Windows 11 26H2 (canale Experimental) e nella build 26220.9568 di Windows 11 25H2 (canale Beta). Le altre due sono per Windows 11 26H1, disponibile solo per notebook con chip Arm (Qualcomm e NVIDIA).

Principali novità per Windows 11 26H2

Windows 11 permette di accedere allo smartphone (Android e iPhone) direttamente dal menu Start. Con la cosiddetta funzionalità Phone companion è possibile vedere lo stato della batteria e della connessione, inviare file, accedere a messaggi, foto e chiamate. La build 26340.9577 di Windows 11 26H2 migliora la visibilità delle attività recenti attraverso un pannello laterale che supporta lo scrolling.

Windows 11 Phone companion

La seconda novità riguarda il risparmio energetico. Gli utenti vedranno alcuni consigli direttamente nelle impostazioni rapide, come quello di attivare la modalità scura.

Principali novità per Windows 11 25H2

Anche nella build 26220.9568 di Windows 11 25H2 c’è una novità relativa alla funzionalità Phone companion. Spostando il puntatore del mouse su un messaggio o una notifica nella sezione Recenti verrà mostrata un’anteprima.

Windows 11 Phone companion anteprima

Le altre due novità riguardano l’accessibilità. Nella pagina Impostazioni > Accessibilità > Puntatore del mouse e tocco è possibile attivare l’indicatore del puntatore, ovvero un mirino che indica la posizione sullo schermo (si può scegliere anche il colore).

Invece di usare l’inversione del colore per ridurre l’eccessivo bagliore dello schermo è ora disponibile il tema a contrasto per la lente di ingrandimento (Magnifier). Foto, video e tabelle conserveranno quindi il colore originario.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 26 set 2026

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