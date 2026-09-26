Windows 11 26H2: novità per smartphone e risparmio energetico

Microsoft ha rilasciato quattro nuove versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. Le novità più interessanti sono incluse nella build 26340.9577 di Windows 11 26H2 (canale Experimental) e nella build 26220.9568 di Windows 11 25H2 (canale Beta). Le altre due sono per Windows 11 26H1, disponibile solo per notebook con chip Arm (Qualcomm e NVIDIA).

Principali novità per Windows 11 26H2

Windows 11 permette di accedere allo smartphone (Android e iPhone) direttamente dal menu Start. Con la cosiddetta funzionalità Phone companion è possibile vedere lo stato della batteria e della connessione, inviare file, accedere a messaggi, foto e chiamate. La build 26340.9577 di Windows 11 26H2 migliora la visibilità delle attività recenti attraverso un pannello laterale che supporta lo scrolling.

La seconda novità riguarda il risparmio energetico. Gli utenti vedranno alcuni consigli direttamente nelle impostazioni rapide, come quello di attivare la modalità scura.

Principali novità per Windows 11 25H2

Anche nella build 26220.9568 di Windows 11 25H2 c’è una novità relativa alla funzionalità Phone companion. Spostando il puntatore del mouse su un messaggio o una notifica nella sezione Recenti verrà mostrata un’anteprima.

Le altre due novità riguardano l’accessibilità. Nella pagina Impostazioni > Accessibilità > Puntatore del mouse e tocco è possibile attivare l’indicatore del puntatore, ovvero un mirino che indica la posizione sullo schermo (si può scegliere anche il colore).

Invece di usare l’inversione del colore per ridurre l’eccessivo bagliore dello schermo è ora disponibile il tema a contrasto per la lente di ingrandimento (Magnifier). Foto, video e tabelle conserveranno quindi il colore originario.