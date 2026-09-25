Qualcomm annuncia il supporto Linux per Snapdragon X2

Durante l’evento annuale alle Hawaii, Qualcomm ha finalmente annunciato una novità attesa da milioni di sviluppatori. I processori della serie Snapdragon X2 supportano Linux. Si tratta però di una Early Developer Preview, quindi è ancora nelle fasi preliminari. Inizialmente è previsto il supporto per le distribuzioni Debian e Ubuntu. Teoricamente potrebbero essere installate sui nuovi Microsoft Surface Pro e Laptop.

Supporto graduale per Linux

I processori della serie sono Snapdragon X2 Elite, X2 Elite Extreme e X2 Plus. Il team dedicato di Qualcomm ha validato il supporto con Debian 13 (Trixie), quindi questo dovrebbe essere considerato l’ambiente di riferimento dagli sviluppatori.

Al momento sono disponibili i componenti Linux che permettono l’avvio (systemd-boot), l’uso della GPU Adreno per interfaccia, browser e elaborazione grafica (Freedreno, Turnip e Rusticl), l’accelerazione AI con la NPU Hexagon (FastRPC), l’accesso alle periferiche USB/PCIe/UART/I2C/SPI e la gestione dell’alimentazione. Qualcomm ha pubblicato la documentazione che spiega come ottenere le build.

Nelle prossime settimane verrà migliorato il supporto hardware per periferiche e sottosistemi. L’obiettivo finale è ottenere un supporto completo che permetta agli sviluppatori di usare i notebook con Snapdragon X2 per il loro lavoro. Ciò dovrebbe avvenire entro fine novembre. Verranno ovviamente rilasciati aggiornamenti dopo questa data.

Entro fine anno arriverà il supporto per Debian. La certificazione per Ubuntu sarà disponibile nella prima metà del 2027. Come si deduce dal nome, la Early Developer Preview non è indicata per gli utenti finali. Si dovrà attendere qualche mese per una semplice installazione delle distribuzioni. Qualcomm spera che vengano raggiunte stabilità e prestazioni sufficienti per convincere i produttori a commercializzare notebook con Linux preinstallato.