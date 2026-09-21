 MX Linux 25.3 Infinity in download con kernel 7.2
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MX Linux 25.3 Infinity in download con kernel 7.2

La nuova versione della distro MX Linux aggiorna interfacce, installer VPN, kernel e strumenti per verificare le firme digitali delle ISO.
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La nuova versione della distro MX Linux aggiorna interfacce, installer VPN, kernel e strumenti per verificare le firme digitali delle ISO.
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Trascorsi quattro mesi dall’arrivo della versione 25.2 di fine maggio, sono disponibili le immagini ISO di MX Linux 25.3, nome in codice Infinity. Le incarnazioni con desktop KDE Plasma e Fluxbox si basano sul kernel 6.12.107 di Debian, fatta eccezione per quella Xfce (Advanced Hardware Support) che è passata alla 7.2.6 Liquorix.

Disponibili le ISO di MX Linux 25.3 Infinity

Per il download è possibile fare affidamento alle pagine del sito ufficiale, dove si possono trovare anche le documentazioni e le guide da seguire per muovere i primi passi in questo ambiente. Ci sono i link che puntano direttamente ai repository del progetto, ai mirror alternativi e alla distribuzione tramite peer-to-peer su circuito Bittorrent.

L'interfaccia di MX Linux

Riportiamo di seguito il changelog con l’elenco delle novità introdotte dall’ultimo aggiornamento.

  • MX-Welcome, MX-Tools e custom-toolbox (utilizzato da Fluxbox) hanno ricevuto un restyling dell’interfaccia;
  • Verify-iso-sig, un nuovo strumento per verificare le firme digitali non solo delle ISO di MX, ma anche delle ISO di molte delle principali famiglie di distribuzioni;
  • MX-Theme-Colors, uno strumento per creare temi con colori di evidenziazione personalizzati a partire dai temi MX esistenti (GTK);
  • introduzione dei kernel 7.x di siduction in mx-packageinstaller (Applicazioni più popolari, Kernel);
  • numerosi aggiornamenti agli installer delle VPN di terze parti disponibili in mx-packageinstaller (Applicazioni più popolari);
  • mx/gazelle-installer configurerà lazytime in fstab per impostazione predefinita nelle nuove installazioni;
  • aggiornati il manuale e le FAQ;
  • aggiornamenti delle traduzioni per la maggior parte degli strumenti MX;
  • correzione di bug.

MX è una delle distribuzioni Linux che più hanno attirato l’attenzione e il favore degli utenti dopo l’abbandono di Windows 10 da parte di Microsoft, avvenuto formalmente nell’ottobre 2025. Il progetto è curato da membri delle comunità di antiX e di MEPIS. Un’altra capace di catalizzare i download e le installazioni è Zorin OS, che ha fatto registrare milioni di download nel giro di pochi mesi.

Fonte: MX Linux

Pubblicato il 21 set 2026

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Cristiano Ghidotti
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21 set 2026
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