MX Linux 25.3 Infinity in download con kernel 7.2

Trascorsi quattro mesi dall’arrivo della versione 25.2 di fine maggio, sono disponibili le immagini ISO di MX Linux 25.3, nome in codice Infinity. Le incarnazioni con desktop KDE Plasma e Fluxbox si basano sul kernel 6.12.107 di Debian, fatta eccezione per quella Xfce (Advanced Hardware Support) che è passata alla 7.2.6 Liquorix.

Disponibili le ISO di MX Linux 25.3 Infinity

Per il download è possibile fare affidamento alle pagine del sito ufficiale, dove si possono trovare anche le documentazioni e le guide da seguire per muovere i primi passi in questo ambiente. Ci sono i link che puntano direttamente ai repository del progetto, ai mirror alternativi e alla distribuzione tramite peer-to-peer su circuito Bittorrent.

Riportiamo di seguito il changelog con l’elenco delle novità introdotte dall’ultimo aggiornamento.

MX-Welcome, MX-Tools e custom-toolbox (utilizzato da Fluxbox) hanno ricevuto un restyling dell’interfaccia;

Verify-iso-sig, un nuovo strumento per verificare le firme digitali non solo delle ISO di MX, ma anche delle ISO di molte delle principali famiglie di distribuzioni;

MX-Theme-Colors, uno strumento per creare temi con colori di evidenziazione personalizzati a partire dai temi MX esistenti (GTK);

introduzione dei kernel 7.x di siduction in mx-packageinstaller (Applicazioni più popolari, Kernel);

numerosi aggiornamenti agli installer delle VPN di terze parti disponibili in mx-packageinstaller (Applicazioni più popolari);

mx/gazelle-installer configurerà lazytime in fstab per impostazione predefinita nelle nuove installazioni;

aggiornati il manuale e le FAQ;

aggiornamenti delle traduzioni per la maggior parte degli strumenti MX;

correzione di bug.

MX è una delle distribuzioni Linux che più hanno attirato l’attenzione e il favore degli utenti dopo l’abbandono di Windows 10 da parte di Microsoft, avvenuto formalmente nell’ottobre 2025. Il progetto è curato da membri delle comunità di antiX e di MEPIS. Un’altra capace di catalizzare i download e le installazioni è Zorin OS, che ha fatto registrare milioni di download nel giro di pochi mesi.