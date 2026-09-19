Samsung rilascia la One UI 9 per i Galaxy S26

Samsung ha avviato la distribuzione della One UI 9 per i Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra. Si tratta della versione personalizzata di Android 17 preinstallata sui Galaxy Z Fold8, Ultra, Fold8 e Flip8, oltre che sul recente Galaxy S26 FE. Il produttore coreano ha descritto le principali novità, molte delle quali sfruttano l’intelligenza artificiale (Galaxy AI).

One UI 9 sulla serie Galaxy S26

Sui tre smartphone della serie Galaxy S26, annunciati a fine febbraio, era preinstallata la One UI 8.5 (Android 16). Ora gli utenti possono effettuare l’aggiornamento alla One UI 9 basata su Android 17. Samsung non ha indicato i paesi interessati, ma l’Italia è sicuramente nell’elenco. Come detto, molte funzionalità sfruttano l’AI. Una di esse si chiama MyFan Cam.

Consente di seguire automaticamente una persona specifica all’interno di un video registrato, mantenendola al centro dell’inquadratura. Gli utenti possono quindi trasformare momenti dinamici in contenuti pronti per i social, riducendo al minimo le operazioni di montaggio manuale.

Le nuove schede generative e modificabili di Now Brief consentono di scegliere cosa visualizzare nei propri riepiloghi giornalieri. Gli utenti possono creare schede relative a salute, meteo e video, facendo in modo che il riepilogo quotidiano rifletta le informazioni per loro più rilevanti.

Now Nudge propone suggerimenti tempestivi e contestualizzati, aiutando gli utenti a compiere il passo successivo senza interrompere il flusso delle attività. Ad esempio, mentre organizzano qualcosa via messaggio, gli utenti possono visualizzare i dettagli di una prenotazione o salvare una posizione condivisa senza uscire dalla conversazione.

Creative Studio suggerisce idee per la generazione di immagini basate su eventi imminenti rilevanti. Ad esempio, all’avvicinarsi del compleanno di un amico, gli utenti potrebbero visualizzare un suggerimento per creare un’immagine o un messaggio di auguri a tema, consentendo loro di realizzare rapidamente qualcosa di significativo per l’occasione.

Interpreter introduce una nuova visualizzazione a conversazione (Thread View) che consente agli utenti di seguire meglio le conversazioni tradotte, consultando rapidamente gli scambi precedenti. Inoltre, una traduzione più rapida in modalità Conversazione e una riproduzione più veloce con le Galaxy Buds compatibili contribuiscono a ridurre i ritardi, rendendo le conversazioni più naturali e fluide.

Document Scan consente ora di digitalizzare materiali complessi, come pagine di libri curve o fogli con angoli ripiegati, richiedendo minori interventi manuali. Le visualizzazioni ottimizzate per schermi di grandi dimensioni sui dispositivi Galaxy compatibili, insieme a una funzione Finger Eraser migliorata, contribuiscono a creare scansioni più nitide e pratiche da utilizzare.

Voice Recorder presenta i riassunti in un formato più chiaro e strutturato, utilizzando elementi come intestazioni e tabelle per rendere le informazioni chiave facilmente consultabili a colpo d’occhio. La One UI 9 include infine tre novità per sicurezza e privacy.

Security Brief si integra con Now Brief e mostra aggiornamenti su sicurezza e privacy, come avvisi relativi a malware, app provenienti da fonti sconosciute e autorizzazioni non necessarie, aiutando gli utenti a individuare tempestivamente eventuali problemi e a capire quando è necessario intervenire.

Privacy Alerts utilizza l’AI integrata nel dispositivo per individuare potenziali rischi per la privacy, inclusi tentativi non necessari di accedere alle autorizzazioni in background, offrendo agli utenti una maggiore consapevolezza sulle modalità di accesso alle loro informazioni.

Scam Detection è ora disponibile anche in Canada, Giappone e India (oltre che negli Stati Uniti), offrendo una protezione contro potenziali chiamate truffaldine a un numero maggiore di utenti Galaxy.