 HUAWEI MatePad Air: nuovo tablet con schermo OLED
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HUAWEI MatePad Air: nuovo tablet con schermo OLED

HUAWEI MatePad Air ha uno schermo OLED da 12 pollici, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, Wi-Fi 7, sei altoparlanti e fotocamere da 50/12 megapixel.
HUAWEI MatePad Air: nuovo tablet con schermo OLED
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HUAWEI MatePad Air ha uno schermo OLED da 12 pollici, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, Wi-Fi 7, sei altoparlanti e fotocamere da 50/12 megapixel.
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HUAWEI ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo tablet MatePad Air. Il nome (chiaramente ispirato a quello del prodotto Apple) indica due delle sue caratteristiche, ovvero lo spessore e il peso ridotti. L’elevata qualità dello schermo OLED permette vari usi, dalla produttività all’intrattenimento. Fino al 25 ottobre è possibile sfruttare uno sconto e ottenere un regalo.

HUAWEI MatePad Air: specifiche e prezzo

Il nuovo HUAWEI MatePad Air ha un telaio unibody in metallo lavorato con precisione e rifinito con un effetto perlescente. Le particelle naturali di mica riflettono la luce creando sfumature e profondità che variano in base all’angolazione. Dimensioni e peso sono 271,6×182,9×5,3 millimetri e 509 grammi, rispettivamente.

Lo schermo OLED PaperMatte ha una diagonale di 12 pollici, risoluzione di 2800×1840 pixel, refresh rate di 144 Hz e luminosità massima di 1.200 nit. Le cornici hanno uno spessore di 4,6 millimetri. Varie certificazioni confermano il comfort visivo. È disponibile anche una modalità eBook in bianco e nero.

HUAWEI MatePad Air

Queste sono le altre specifiche: 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera posteriore da 50 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.2, due microfoni, sei altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida da 66 Watt che offre un’autonomia fino a 10 ore di video in streaming. Non è noto il processore.

Il sistema operativo è HarmonyOS 4.3, quindi è possibile installare le app Android (a differenza delle versioni successive). Nella confezione è presente la Smart Magnetic Keyboard, mentre la M-Pencil Pro deve essere acquistata a parte.

Il prezzo del MatePad Air è 749,00 euro. Fino al 25 ottobre si può sfruttare uno sconto di 50 euro e ricevere in regalo la M-Pencil Pro.

Pubblicato il 18 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
18 set 2026
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