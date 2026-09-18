WhatsApp: presto 3 account insieme su iPhone

Su iPhone, WhatsApp limita attualmente la gestione degli account a due profili distinti. Il codice di una recente versione di test suggerisce un terzo slot, ma non è stata annunciata alcuna data per la disponibilità.

Un terzo slot individuato nella beta 26.37.10.15

WABetaInfo ha individuato questa novità nella beta 26.37.10.15 di WhatsApp per iOS, disponibile su TestFlight, il programma di Apple che consente di testare un’applicazione prima della sua uscita ufficiale. Le schermate mostrano un selettore di account con un terzo profilo: nome, foto e numero di telefono, con l’account attivo contrassegnato da una spunta verde. Il pulsante “Aggiungi un account” resterebbe visibile anche dopo la configurazione di due account. Per il momento, la funzione non è accessibile ad alcun tester beta e rimane in fase di sviluppo interno.

Lo scorso marzo si vociferava dell’arrivo del multi-account su iPhone. Questa funzione permetteva già di associare due numeri alla stessa applicazione, senza passare per WhatsApp Business né per un secondo telefono. Ogni profilo conserva la propria cronologia, le proprie notifiche, il proprio backup e le proprie impostazioni separatamente. Il terzo account seguirebbe la stessa logica, con un blocco (codice o impronta) specifico per ciascun numero.

L’aggiunta di questo numero supplementare avverrebbe dalle impostazioni dell’applicazione, nell’elenco degli account, oppure tramite il menu di passaggio tra profili. La procedura resterebbe la stessa dei primi due account: un prefisso internazionale, un numero di telefono, quindi un codice a sei cifre ricevuto via SMS o tramite chiamata.

Questa estensione mira a offrire maggiore flessibilità a chi si destreggia tra più linee telefoniche: un numero personale, un numero professionale e una terza linea riservata ad esempio a un incarico da freelance, a un’attività di consulenza, a un’attività associativa, alla compravendita tra privati o a un utilizzo all’estero tramite una scheda eSIM. Ogni account resta legato a un proprio numero e i dati di ciascun profilo rimangono compartimentati.