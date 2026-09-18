 Apple cambia il consenso al tracciamento in Italia
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Apple cambia il consenso al tracciamento in Italia

Gli utenti in Italia e altri quattro paesi europei vedranno nuove schermate di richiesta al tracciamento da parte delle app a partire da iOS/iPadOS 27.2.
Apple cambia il consenso al tracciamento in Italia
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Gli utenti in Italia e altri quattro paesi europei vedranno nuove schermate di richiesta al tracciamento da parte delle app a partire da iOS/iPadOS 27.2.
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Come anticipato a metà agosto, Apple ha comunicato agli sviluppatori i cambiamenti relativi alla funzionalità App Tracking Transparency (ATT) per rispettare gli impegni presi con l’autorità antitrust della Germania. Le novità saranno disponibili con iOS/iPadOS 17.2 anche in Italia, Francia, Polonia e Romania.

Come cambiano le schermate di consenso

La funzionalità App Tracking Transparency (ATT) è stata introdotta nel 2021 con iOS 14.5. Consente agli utenti di bloccare il tracciamento da parte delle app e quindi l’uso dei dati per le inserzioni pubblicitarie. Al termine dell’indagine, l’autorità antitrust della Germania (Bundeskartellamt) ha accertato il comportamento scorretto di Apple. Per le app di terze parti viene chiesto un doppio consenso agli utenti, quindi sono penalizzate rispetto alle app proprietarie, per le quali c’è un consenso singolo.

L’azienda di Cupertino ha ricevuto una sanzione di 98,6 milioni di euro dall’autorità antitrust italiana e di 150 milioni di euro dall’autorità antitrust francese. In Germania ha evitato la sanzione accettando di apportare modifiche alle schermate di consenso.

A partire da iOS/iPadOS 27.2, gli sviluppatori in Italia, Germania, Francia, Polonia e Romania potranno scegliere una versione alternativa di ATT con formattazione e testo modificati. Un pulsante con l’etichetta “Ulteriori informazioni” consente di fornire dettagli aggiuntivi sulla richiesta di collegare i dati dell’utente o del dispositivo raccolti tramite l’app ai dati dell’utente o del dispositivo raccolti tramite app, siti web o risorse di altre società (per pubblicità mirata) oppure di condividere tali dati con un data broker.

Le schermate verranno mostrate a schermo intero. Apple ha inoltre eliminato la parola “tracciamento” e sostituito il pulsante “Chiedi all’app di non tracciare” con il pulsante “Rifiuta“. L’opzione “Consenti alle app di richiedere il tracciamento” diventerà “Consenti alle app di chiedere di collegare la tua attività tra aziende“. Gli sviluppatori potranno infine mostrare nuovamente la richiesta di consenso dopo un anno.

Fonte: Apple

Pubblicato il 18 set 2026

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