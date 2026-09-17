Firefox, l'AI di Mistral arriva in Smart Window (ma l'Italia aspetta)

La funzionalità Smart Window di Firefox, introdotta qualche mese fa nel browser con il via alla fase beta, integra ora anche un modello AI della società Mistral, più precisamente Small 4. La caratteristica è pensata per aiutare gli utenti a gestire l’attività di navigazione, analizzando il contenuto delle schede aperte, con una modalità pensata per rispettare la privacy e la riservatezza dei dati. La disponibilità è stata limitata fino a oggi agli Stati Uniti e al Canada, ma è iniziato il rollout a livello internazionale.

Mistral per l’AI di Smart Window in Firefox

La stretta di mano di Mozilla con una realtà europea coincide con il lancio della feature in nuovi territori: si parte con la Francia e il francese, entro fine anno l’iniziativa sarà estesa alla Germania e al Regno Unito. Per quanto riguarda l’Italia e la nostra lingua, invece, ci sarà da aspettare ancora.

Mistral sottolinea che la collaborazione e l’impiego dei propri modelli AI in Smart Window ruotano attorno al concetto di tutela della privacy, come priorità assoluta. Di seguito le parole di Arthur Mensch, CEO della società francese.

Questa partnership vede collaborare due sostenitori dell’open source per portare le innovazioni scientifiche di Mistral agli utenti di Mozilla in tutto il mondo. Insieme, offriamo privacy, controllo e libertà di scelta nella navigazione web basata sull’intelligenza artificiale.

La scelta di Small 4 come modello da includere non è stata casuale. È il risultato di una valutazione che ha considerato le sue prestazioni e la capacità di gestione delle diverse lingue, quest’ultima ritenuta fondamentale per una soluzione di questo tipo. Come si può vedere nello screenshot qui sopra, tra le alternative già integrate ci sono Gemini 3.1 Flash Lite di Google e Qwen 3 235B di Alibaba.

È bene ricordare che, all’inizio dell’anno, Mozilla ha introdotto in Firefox la funzionalità AI Controls. Si tratta di una sezione delle impostazioni che, volendo, permette di disabilitare tutte le caratteristiche di intelligenza artificiale, come chiesto da un numero non indifferente di utenti.