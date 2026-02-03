Firefox senza AI: Mozilla ci ha ascoltati

È da segnalare anche Mozilla tra le realtà che stanno iniziando ad ascoltare gli utenti stanchi dell’AI infilata ovunque: Firefox permetterà di disabilitare alcune o tutte le funzionalità di intelligenza artificiale, con un click. La versione 148 del browser che arriverà su piattaforme desktop il 24 febbraio includerà AI Controls, una sezione delle impostazioni dedicata proprio a questo.

AI Controls è ciò che serviva a Firefox

Nello specifico, consentirà di attivare o disattivare caratteristiche come la traduzione delle pagine web nella propria lingua preferita, l’aggiunta automatica di descrizioni testuali alle immagini contenute nei PDF, la gestione autonoma delle schede raggruppate, la generazione delle anteprime dei link e l’interazione con i chatbot nel pannello laterale (ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude e Le Chat).

Quella di Mozilla è una decisione che altri potrebbero seguire. Negli ultimi anni abbiamo assistito all’aggiunta di numerose funzionalità AI in Chrome ed Edge, per fare due esempi. Questo ha permesso a Google e Microsoft di promuovere l’utilizzo di Gemini e Copilot, ma al tempo stesso ha sollevato parecchi malumori: c’è chi preferisce un’esperienza di navigazione più pulita e vuol decidere da sé quando è il momento di affidarsi all’intelligenza artificiale, senza alcuna forzatura.

Crediamo che la libertà di scelta sia più importante che mai, ora che l’intelligenza artificiale sta diventando parte integrante dell’esperienza di navigazione delle persone. Ciò che conta per noi è dare alle persone il controllo, indipendentemente da cosa pensino dell’intelligenza artificiale.

Non vale solo per i browser. La stessa dinamica sta interessando anche i sistemi operativi. La dimostrazione più concreta è la promessa di poter avere presto sul PC un Windows 11 ripulito dalle tante aggiunte dell’ultimo periodo.

Come anticipato, AI Controls farà il suo debutto nella versione finale di Firefox in arrivo il 24 febbraio. È comunque già possibile provare la novità in anteprima scaricando la release Nightly su computer desktop.