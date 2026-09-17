Snap SPECS: occhiali per la realtà aumentata da 2.200 dollari

Durante l’evento di ieri sera, il CEO di Snap (Evan Spiegel) ha fornito ulteriori dettagli sugli SPECS, gli occhiali per la realtà aumentata annunciati a metà giugno. Sono state mostrate nuove funzionalità e soprattutto SPECS Intelligence, un servizio AI che può essere abbinato anche a Mac e iPhone.

Snap SPECS e SPECS Intelligence

Gli Snap SPECS sono occhiali AR standalone, quindi non devono essere collegati a smartphone o computer e non hanno una batteria esterna. Sono disponibili con lenti di due dimensioni: 47 e 52 millimetri. Sono piuttosto ingombranti e pesanti (132 e 136 grammi, rispettivamente). Offrono un campo visivo di 51 gradi equivalente ad uno schermo di 115 pollici posizionato ad una distanza di circa 3 metri.

Durante l’evento organizzato a Los Angeles, Evan Spiegel e altri dirigenti hanno spiegato e mostrato come gli occhiali possono essere utilizzati per eseguire diverse attività durante la giornata. L’effetto “see-through” viene ottenuto con guide d’onda trasparenti. L’utente vede gli elementi grafici sovrapposti al mondo reale nel punto in cui sposta gli occhi. Gli SPECS supportano anche il tracciamento delle mani, quindi il controllo avviene tramite gesture, oltre che comandi vocali. Le lenti sono elettrocromiche (si oscurano o schiariscono in 10 secondi).

Tra le funzionalità più utili ci sono la traduzione automatica delle conversazioni e la navigazione pedonale. L’utente vede la trascrizione delle parole e il percorso da seguire davanti agli occhi. Oltre alla connettività Wi-Fi integrata possono sfruttare quella 5G della custodia di ricarica (venduta a parte).

La novità più interessante è SPECS Intelligence. Si tratta di un assistente AI che può essere utilizzato anche con iPhone e Mac. Può comprendere obiettivi, priorità, relazioni e abitudini a partire da app e strumenti che l’utente decide di collegare.

SPECS Intelligence è progettato per anticipare i momenti in cui un supporto può rivelarsi utile e per proporre informazioni e azioni pertinenti senza attendere una richiesta esplicita. Prima di una riunione, ad esempio, può mettere in evidenza decisioni da prendere, domande da porre e aspetti da ricordare. In vista di un viaggio può aggregare i dettagli di voli, hotel e cene, segnalando al contempo una scadenza lavorativa che ricade nel periodo della trasferta.

Snap promette il rispetto della privacy. I dipendenti di Snap non possono visualizzare né accedere ai contenuti personali utilizzati con il servizio. I contenuti personali provenienti dagli account collegati non verranno utilizzati per addestrare o perfezionare i modelli AI, né per mostrare annunci personalizzati.

Il prezzo degli SPECS è 2.195 dollari (2.395 dollari con la custodia). Inizialmente saranno disponibili in Francia, Regno Unito e Stati Uniti.