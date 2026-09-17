 Google corregge falla zero-day sui Pixel: aggiornamento urgente
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Google corregge falla zero-day sui Pixel: aggiornamento urgente

Google corregge una vulnerabilità zero-day sui Pixel già sfruttata in attacchi mirati. L'aggiornamento di settembre risolve 110 falle.
Google corregge falla zero-day sui Pixel: aggiornamento urgente
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Google corregge una vulnerabilità zero-day sui Pixel già sfruttata in attacchi mirati. L'aggiornamento di settembre risolve 110 falle.
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I proprietari di Pixel non dovrebbero temporeggiare troppo con l’aggiornamento di settembre. Google ha appena corretto CVE-2026-58704, una vulnerabilità di gravità elevata che colpisce il modem del telefono e per la quale l’azienda dichiara di aver individuato segni di sfruttamento limitato e mirato. La falla consente a un hacker di elevare i propri privilegi sul dispositivo senza alcuna interazione da parte della vittima.

Pixel, Google corregge una falla zero-day già sfruttata: cosa sapere

Nel dettaglio, CVE-2026-58704 deriva da un errore di logica nella gestione dei permessi del modem. Il suo sfruttamento può permettere di aggirare le autorizzazioni e ottenere privilegi più elevati sul Pixel preso di mira, senza clic, download né avvio di applicazioni da parte della vittima.

La falla, tuttavia, non è sfruttabile da un punto qualsiasi di Internet. Richiede un accesso cosiddetto “adiacente” alla rete del bersaglio. L’hacker deve poter raggiungere il dispositivo da un ambiente di rete o radio direttamente collegato a quello della vittima, quindi deve trovarsi nelle sue vicinanze o sulla stessa rete locale.

Queste condizioni limitano le possibilità di un attacco opportunistico su larga scala, ma non escludono il rischio per bersagli selezionati in anticipo. Google non ha fornito ulteriori dettagli sul metodo impiegato negli attacchi osservati, né sull’identità delle vittime o dei responsabili.

Oltre 100 falle corrette con lo stesso aggiornamento

CVE-2026-58704 è l’unica vulnerabilità per la quale Google segnala uno sfruttamento attivo, ma il bollettino di settembre è particolarmente corposo. In totale, sono state corrette 110 falle sui Pixel, di cui 12 vulnerabilità che consentono un’esecuzione di codice da remoto e 89 che possono portare a un’elevazione di privilegi. Diverse sono classificate come critiche o di gravità elevata.

Tutte vengono corrette con la patch di settembre, che Google sta distribuendo sui Pixel ancora supportati. È possibile avviare l’aggiornamento da Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento di sicurezza. Ricordatevi poi di riavviare il dispositivo per applicare la correzione.

Fonte: Android

Pubblicato il 17 set 2026

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17 set 2026
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