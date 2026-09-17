Google Pixel 10 Pro è sicuramente uno dei migliori smartphone in commercio

Oggi ti segnaliamo una promozione davvero interessantissima per ottenere uno dei migliori smartphone in circolazione senza dover spendere un capitale. Stiamo parlando del mitico Google Pixel 10 Pro che in questo momento su eBay puoi avere a 677,63 euro, anziché 999 euro, applicando il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento.

Potrai quindi avvalerti di uno sconto già applicato sul prezzo di listino e un ulteriore ribasso con il codice segreto per un risparmio totale di oltre 320 euro. C’è anche la possibilità di acquistarlo in tre comode rate da 237,77 euro al mese ha interessi zero con Klarna.

Google Pixel 10 Pro è una bestia e costa il giusto

I Pixel, c’è poco da dire, sono belli e garantiscono prestazioni eccellenti in ogni reparto. Il Google Pixel 10 Pro ha un design elegante con un peso un pochino aumentato rispetto al precedente che arriva ora a 207 grammi e con uno spessore 9 mm. Inoltre è dotato di un bellissimo display OLED da 6,3 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima di 3300 nit.

A bordo troviamo il potente processore Google Tensor G5 con Android 16 e 7 anni di aggiornamenti garantiti, 16 GB di RAM e, in questa versione, 128 GB di memoria interna. Offre una batteria da 4870 mAh in grado di garantire un’autonomia per tutto il giorno e possiede la ricarica cablata da 35 W e la ricarica wireless da 15 W. Lo scomparto fotografico è uno dei punti forti con camera principale da 50 MP, teleobiettivo e ultra grandangolo da 48, più fotocamere per selfie da 42 MP.

Siamo di fronte a uno dei migliori smartphone e per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi non c’è davvero tempo da perdere. Dunque prima che l’offerta sparisca vai su eBay e acquista il tuo Google Pixel 10 Pro a 677,63 euro, anziché 999 euro, applicando il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento. Concludendo l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.