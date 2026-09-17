Claude Design crea presentazioni complete da una conversazione

Si scrive Crea una presentazione di 10 slide sui risultati del primo trimestre, organizzata in sezioni su i ricavi, le principali novità di prodotto e ai risultati raggiunti dal team. e Claude genera la presentazione completa, con tanto di layout, formattazione, e struttura visiva. Per fare delle modifiche, basta chiedere in linguaggio naturale.

La presentazione si può condividere con i colleghi ed esportare in PowerPoint, PDF, HTML o persino inviarla a Canva. È Claude Design, la funzionalità di Anthropic Labs, disponibile su claude.ai/design.

Claude Design crea slide professionali da una conversazione, come funziona

Più si è specifici su pubblico, messaggi chiave e contesto, migliore sarà il risultato. Claude genera una presentazione completa e interattiva in HTML nel canvas. Poi si può raffinare, ad esempio, si può chiedere: Modifica la presentazione esistente seguendo queste indicazioni: Slide 3: sostituisci il titolo attuale con “Opportunità di mercato” e riscrivi i contenuti concentrandoti esclusivamente sul mercato totale potenziale, mettendo in evidenza dimensioni, crescita e principali opportunità. Roadmap: aggiungi due nuove slide dedicate alla roadmap, organizzando in modo chiaro le principali tappe e le relative tempistiche. Grafico: inserisci un grafico a barre utilizzando i seguenti dati: [inserire qui i dati]. Indica chiaramente nel grafico cosa rappresentano le categorie e i valori. Mantieni lo stile grafico coerente con il resto della presentazione. Claude modifica in tempo reale, si vedono i cambiamenti istantaneamente.

Se la propria azienda ha configurato un design system su Claude Design, le slide applicano automaticamente colori, tipografia e stile visivo del brand.

Qual è la differenza con PowerPoint

Le presentazioni sono interattive, non slide statiche. Claude Design può creare animazioni per raccontare una storia attraverso le slide. Può incorporare grafici e visualizzazioni dati direttamente. Può generare immagini, loghi e elementi visivi, e se si usa un design system con immagini approvate, le inserisce automaticamente.

La collaborazione funziona come un documento condiviso, i colleghi con accesso possono chattare con l’agente insieme, in un’interfaccia stile chat di gruppo.

Esportazione

Una volta completata la presentazione, Claude permette di esportarla in diversi formati, in base all’uso che se ne vuole fare: