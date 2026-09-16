Pentagono ordina i primi robot soldato per le missioni ad alto rischio

Una startup sostenuta da Eric Trump ha appena firmato un contratto da 24 milioni di dollari con il Dipartimento della Difesa americano per sviluppare robot umanoidi da combattimento. Dieci unità sono già state dispiegate, alcune delle quali in Ucraina.

Arrivano i robot da combattimento

Mentre la Silicon Valley perfeziona umanoidi capaci di piegare il bucato o servire un caffè, Foundation Future Industries lavora a un’ambizione ben diversa. Fondata nel 2024, questa startup di San Francisco sviluppa il Phantom MK-1, un robot umanoide a grandezza umana in grado di trasportare 40 chilogrammi, progettato per ambienti industriali pesanti e zone di guerra. Il suo fondatore e amministratore delegato, Sankaet Pathak, non nasconde affatto le proprie intenzioni. Come ha dichiarato al Wall Street Journal, invece di sganciare una bomba su un edificio, si possono mandare degli umanoidi a camminare al suo interno e andare direttamente sull’obiettivo.

Un contratto col Pentagono, test in Ucraina ed Eric Trump al comando strategico

Foundation ha ottenuto un contratto da 24 milioni di dollari con il Pentagono per testare i robot presso le forze armate americane. Circa dieci unità sono state dispiegate a oggi, in particolare presso l’US Air Force e nell’ambito di programmi pilota in Ucraina, dove i Phantom sono stati utilizzati per spostare oggetti in zone pericolose.

Eric Trump, figlio del presidente americano, è al contempo investitore e “chief strategy advisor” dell’azienda, un cumulo di ruoli che solleva regolarmente interrogativi sui conflitti di interessi. La famiglia Trump ha investito anche nel produttore israeliano di droni XTEND e in Unusual Machines. L’azienda noleggia ciascun robot a 100.000 dollari all’anno. La sua fabbrica di San Francisco può produrre tra le 300 e le 500 unità all’anno. Una seconda linea di produzione è in costruzione. Il Phantom MK-2, equipaggiato con processori AMD Ryzen AI, è in fase di sviluppo.

Robot armati? Il CEO non lo esclude

Interrogato sulla possibilità di armare un umanoide, Pathak ha dichiarato in un’intervista nel 2025: Se sei il primo a entrare e sei docile, i nemici non si faranno vedere. Bisogna essere i primi a entrare ed essere letali. Ritiene che 100.000 robot operativi basterebbero a porre fine a molte guerre prima ancora che inizino.

La realtà tempera l’ambizione. Un recente rapporto di Stanford sottolinea gli ostacoli tecnici, etici e giuridici che circondano il dispiegamento di sistemi autonomi in zona di combattimento: affidabilità, responsabilità in caso di errori, vulnerabilità ai cyberattacchi. La stessa Foundation ammette che il suo obiettivo iniziale di 10.000 robot entro fine 2026 era “piuttosto ambizioso”.

Sullo sfondo: gli Stati Uniti hanno vietato a fine luglio l’importazione di nuovi modelli di robot umanoidi stranieri, prendendo di mira direttamente la Cina e la sua quota dell’85% del mercato mondiale. Foundation, che si approvvigiona parzialmente di componenti cinesi, sta adeguando la propria catena di fornitura per conformarsi alla soglia del 65% di componenti nazionali imposta fino al 2028.