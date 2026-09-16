5 cose inutili nel carrello che l'AI suggerisce di eliminare

Quante volte sarà capitato di tornare a casa con la spesa, sistemare tutto in frigorifero e accorgersi che alcuni prodotti costano ormai molto più di quanto si è disposti a pagare. Poi la routine prende il sopravvento, il dubbio sfuma e alla spesa successiva si rimettono nel carrello, per lamentarsi di nuovo dello scontrino… Per spezzare questo loop una volta per tutte, si può provare a passare la palla a ChatGPT e Gemini con una sfida ben precisa.

Prompt: Quali sono sette acquisti quotidiani non convenzionali che non valgono i soldi spesi? Non dirmi di smettere di comprare caffè da asporto o acqua in bottiglia, voglio prodotti specifici che la gente compra per abitudine senza rendersi conto che paga un sovrapprezzo per una comodità minima. Per ciascuno, spiega perché non vale il prezzo e suggerisci l’alternativa migliore.

Entrambi i chatbot producono elenchi che vanno ben oltre i soliti consigli generici. Dopo aver incrociato le risposte, cinque prodotti emergono come gli acquisti più facili da eliminare, quelli in cui il risparmio è reale, senza rinunciare alla qualità.

5 sprechi della spesa quotidiana da evitare secondo ChatGPT e Gemini

1. Le insalate in busta

La busta di insalata pronta è il simbolo della comodità pagata a peso d’oro. Quello che si sta comprando è lattuga, qualche condimento e un po’ di contorno, assemblati e confezionati al posto nostro. Il costo è significativamente più alto rispetto a comprare gli stessi ingredienti separatamente, e la durata in frigorifero è notevolmente più breve.

L’alternativa è comprare un cespo di lattuga e gli ingredienti singoli. Preparare un’insalata richiede meno tempo di quanto si pensi, e una volta scoperta la differenza di freschezza tra un’insalata appena tagliata e una che è stata nella busta per giorni, tornare indietro è difficile.

Il risparmio non è enorme su una singola busta. Moltiplicato per quattro settimane, inizia a notarsi. Moltiplicato per un anno, diventa una cifra che nessuno si aspetta.

2. Il formaggio già grattugiato

Grattugiare un pezzo di formaggio richiede circa un minuto. Il sovrapprezzo che si paga perché qualcun altro lo faccia al posto proprio è sproporzionato rispetto al tempo risparmiato, ed è il tipo di spesa che passa inosservata perché la cifra assoluta è piccola. Ma è piccola solo perché si guarda una sola confezione. Chi compra formaggio grattugiato lo fa ogni settimana, e il costo annuale della comodità di quel minuto risparmiato è sorprendente.

C’è anche una differenza di qualità che va oltre il prezzo. Il formaggio grattugiato industriale contiene spesso amido o cellulosa come antiagglomeranti, sostanze che impediscono ai filamenti di attaccarsi ma che alterano leggermente la consistenza e il comportamento in cottura. Il formaggio grattugiato al momento fonde meglio, ha un sapore più intenso e, dettaglio non trascurabile, costa meno al chilo.

3. Gli utensili da cucina monouso

Taglia-uova, taglia-patate, levatorsolo, macchine per le crêpes che fanno solo crêpes. Presi singolarmente costano poco. Sommati occupano un intero cassetto, vengono usati due volte e finiscono dimenticati in fondo alla cucina mentre un coltello, che si possiede già, fa esattamente la stessa cosa.

La regola che suggerisce l’AI è semplice e applicabile a qualsiasi acquisto di questo tipo: prima di comprare, bisogna chiedersi se qualcosa che si ha già in casa può fare la stessa cosa. La risposta è quasi sempre sì. Un buon set di coltelli e un tagliere sostituiscono un decina di gadget monouso.

4. I formati viaggio dei cosmetici

Shampoo, balsamo, crema per il viso, lozione per il corpo, tutto in formato miniatura, confezionato in contenitori che sembrano campioni omaggio e costano come se fossero prodotti di lusso. Il sovrapprezzo dei formati viaggio può arrivare al duecento-quattrocento per cento rispetto al formato pieno. Si paga la confezione, non il contenuto.

L’alternativa è un set di flaconi da viaggio riutilizzabili, piccoli contenitori approvati per il trasporto aereo che si riempiono con i prodotti che si usano già a casa. Si comprano una volta, si usano per anni e si eliminano decine di acquisti miniaturizzati che, viaggio dopo viaggio, accumulano una spesa che si può assolutamente evitare.

5 I piumini catturapolvere “miracolosi”

I piumini in piuma sintetica o polimero promettono di catturare la polvere con l’elettricità statica, senza bisogno di acqua né detergenti. In realtà, la maggior parte di quelli economici si limita a spostare la polvere dalla superficie nell’aria, dove galleggia per qualche minuto prima di depositarsi di nuovo esattamente dove era prima. Il risultato è che si finisce per pulire due volte: una con il piumino e una con uno straccio vero.

L’alternativa è un panno in microfibra leggermente umido. Costa pochi euro per un pacco da quattro, cattura la polvere al contatto senza disperderla, si lava in lavatrice e dura anni. È meno scenografico del piumino, ma fa il lavoro che il piumino promette senza mantenere.

Quanto costa davvero la comodità?

Nessuno di questi prodotti ha, di per sé, un prezzo proibitivo. A far riflettere è piuttosto quanto si paga per la comodità che promettono.

L’AI è molto brava a individuare questo tipo di sprechi perché non ha le stesse resistenze emotive dell’essere umano. Non si affeziona alla comodità del gesto automatico, non giustifica la spesa con “costa poco“…