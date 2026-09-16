Gemini 3.8 Live, l'AI di Google ragiona mentre parli

Arrivano da Google due nuovi modelli AI addestrati e ottimizzati per il ragionamento in tempo reale (o quasi): sono Gemini 3.8 Live e Gemini 3.8 Live Extended Thinking. L’obiettivo dichiarato è quello di potenziare più efficacemente gli assistenti vocali e rendere l’interazione conversazionale con l’intelligenza artificiale più intuitiva e intelligente .

Arrivano Gemini 3.8 Live e Live Extended Thinking

Qui sotto una demo dedicata al primo dei due, Gemini 3.8 Live. È quello pensato per garantire il miglior rapporto tra scalabilità ed efficienza dei costi.

Gemini 3.8 Live Extended Thinking, invece, può spingersi oltre e gestire attività altamente complesse, sfruttando capacità di ragionamento in più passaggi.

I due modelli permetteranno di dar vita ad agenti vocali evoluti. Saranno inoltre alla base dell’interazione vocale con Gemini all’interno dell’app dell’assistente AI, nella ricerca di Google e in Workspace.

Qui sotto un grafico che mette Gemini 3.8 Live e Live Extended Thinking a confronto con le alternative in circolazione, sulla base dei benchmark eseguiti. In particolare, il secondo raggiunge il primo posto nell’Artificial Analysis Speech to Speech Quality Index con un punteggio pari all’82,6%.

Google sottolinea che tutto l’audio generato dai suoi modelli AI è etichettato con il watermark di SynthID. È nascosto in modo impercettibile nel flusso, per far sì che il contenuto possa essere identificato come prodotto dall’intelligenza artificiale, per evitare i rischi associati a deepfake e disinformazione. Chiudiamo con le modalità di rollout definite da bigG.