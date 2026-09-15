7 prompt di ChatGPT per tagliare le spese mensili

A volte spendiamo soldi senza rendercene conto, per abbonamenti che non usiamo più, servizi troppo costosi o servizi a pagamento di cui esistono alternative gratuite che non conosciamo. Cinque euro qui, dieci euro là, un rinnovo annuale che passa inosservato, singolarmente sembrano cifre trascurabili, che, alla fine dell’anno, però, possono diventare centinaia di euro buttati.

7 prompt di ChatGPT per risparmiare subito

ChatGPT non è un consulente finanziario e non va trattato come tale. Ma è molto bravo a prendere un elenco di spese e trovare ogni possibilità di risparmio che non peggiori la qualità della vita. Non consigli generici come spendere meno, ma azioni specifiche, con stime del risparmio per ciascuna. Ecco sette prompt che trasformano il chatbot in un detective delle spese personali.

1. Eliminare abbonamenti che non servono più

Esempio di prompt: Ecco l’elenco di tutto ciò per cui pago ogni mese: [incollare abbonamenti e spese ricorrenti]. Trova tutto ciò che potrei cancellare, declassare, sostituire con un’alternativa più economica, condividere, rinegoziare o pagare con frequenza diversa. Stima il risparmio mensile e annuale per ogni consiglio. Dai la priorità ai cambiamenti che avrebbero poco o nessun impatto sulla qualità della mia vita.

Questo è il prompt che produce i risultati più immediati, e spesso i più sorprendenti. Inserendo l’elenco completo degli abbonamenti, ChatGPT identifica i piani sovradimensionati rispetto all’uso reale, i servizi con versioni gratuite equivalenti e le opportunità di passare da pagamenti mensili ad annuali con sconti significativi.

2. Scovare le perdite finanziarie

Prompt: Voglio risparmiare il più possibile ogni mese senza rendere la mia vita infelice. Ecco le mie spese mensili: [incollare le spese]. Analizzale come un esperto spietato del risparmio. Identifica le dieci maggiori opportunità di taglio, classificale per quanto potrei realisticamente risparmiare e separa le vittorie facili dai cambiamenti che richiederebbero più sacrificio. Non darmi consigli generici come “spendi meno”, ma azioni specifiche che posso compiere questo mese.

3. La sfida dei 100 euro

Prompt: Aiutami a trovare un modo realistico per risparmiare 100 euro in più questo mese. Analizza queste spese [incollare le spese] e crea una sfida di risparmio di trenta giorni. Suddividi l’obiettivo in azioni singole, dimmi esattamente quanto potrebbe far risparmiare ciascuna e dai la priorità alle vittorie più facili. Non voglio guadagnare soldi extra, voglio risparmiare soldi che altrimenti spenderei.”

4. Tagliare la spesa alimentare

Prompt: Voglio ridurre la spesa alimentare senza mangiare peggio. Ecco cosa compro abitualmente e quanto spendo: [incollare lista della spesa o budget]. Trova le maggiori fonti di spesa non necessaria e crea una strategia di acquisto più economica. Suggerisci sostituzioni specifiche, idee per pasti più economici, opportunità di acquisto in grandi quantità e cose che dovrei smettere di comprare. Dammi un obiettivo di risparmio mensile stimato.

5. Trovare alternative più economiche

Prompt: Ti incollo una lista di cose per cui spendo regolarmente. Per ciascuna, trova un modo più economico per ottenere essenzialmente lo stesso beneficio. Considera alternative gratuite, marche più economiche, abbonamenti che ho già, risorse delle biblioteche pubbliche, opzioni usate o ricondizionate e soluzioni fai da te. Non raccomandare alternative inferiori solo perché costano meno. Classifica le raccomandazioni in base alla combinazione di risparmio e praticità.

6. Verificare gli acquisti

Prompt: Prima che compri qualsiasi cosa non essenziale, voglio che metta in discussione l’acquisto. Ogni volta che ti do un oggetto e il suo prezzo, fammi le domande che determineranno se ne ho davvero bisogno. Calcola il costo opportunità dell’acquisto, suggerisci alternative più economiche se appropriate e dimmi quanto risparmierei se non lo comprassi. Sii onesto e scettico anziché incoraggiarmi a comprare.

Questo prompt è diverso dagli altri perché non analizza le spese passate, interviene su quelle future. Si tiene aperto in una conversazione e ogni volta che si è tentati da un acquisto si chiede a ChatGPT di fare l’avvocato del diavolo. È sorprendente quante volte la risposta alla domanda ne ho davvero bisogno? sia no, e quante volte quella risposta basta a far passare l’impulso.

7. Il pilota automatico del risparmio

Prompt: Voglio rendere il risparmio il più automatico possibile. Sulla base del mio reddito mensile di [importo], delle spese fisse di [importo], delle spese variabili di [importo], dei debiti di [importo] e dei risparmi attuali di [importo], progetta un sistema mensile semplice che massimizzi quanto posso risparmiare. Dimmi cosa automatizzare, a quali spese mettere un limite, quanto mettere da parte a ogni stipendio e quali categorie di spesa dovrei monitorare. Rendi il sistema abbastanza realistico da poterlo effettivamente mantenere.

L’obiettività che ci manca per scovare le spese inutili

Esaminare le proprie spese è un compito che tutti rimandano perché è noioso, e soprattutto perché il cervello è bravissimo a giustificare ogni singola voce. “Mi serve”, “lo uso ogni tanto”, “potrebbe servirmi”, sono le tre frasi con cui ci si convince che ogni abbonamento è indispensabile.

ChatGPT non ha questo tipo di problema. Non ha attaccamento emotivo a nessun abbonamento, non si giustifica, non si autoconvince. Guarda i numeri e trova le inefficienze con l’obiettività di chi non ha nulla da perdere. La distanza emotiva rende visibile ciò che la familiarità nasconde.

L’avvertenza di sempre: ChatGPT non è un consulente finanziario e le sue raccomandazioni vanno sempre verificate. Ma per il compito specifico di trovare dove il denaro esce senza produrre valore, quello lo fa meglio di chiunque sia emotivamente coinvolto nelle proprie spese.