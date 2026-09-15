 Exein è il nuovo unicorno italiano: vale 1,7 miliardi di dollari
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Exein è il nuovo unicorno italiano: vale 1,7 miliardi di dollari

A otto anni dalla fondazione, Exein diventa il nuovo unicorno italiano con un finanziamento che porta la valutazione a 1,7 miliardi.
Exein è il nuovo unicorno italiano: vale 1,7 miliardi di dollari
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A otto anni dalla fondazione, Exein diventa il nuovo unicorno italiano con un finanziamento che porta la valutazione a 1,7 miliardi.
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Con un nuovo round di finanziamento da 270 milioni di dollari, Exein raggiunge una valutazione complessiva pari a 1,7 miliardi di dollari e diventa così il nuovo unicorno italiano. Offre soluzioni come Photon con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’AI nel mondo fisico, un concetto applicato a sistemi e unità come robot, droni e veicoli. Questo step consentirà un’espansione negli Stati Uniti e nell’area APAC (Asia Pacifico).

L’Italia ha un nuovo unicorno: Exein

L’azienda è nata nel 2018. Stando a quanto riportato sulle pagine del sito ufficiale, oggi ha un team formato da più di 40 persone. Opera attraverso una sede principale a Roma e uffici distribuiti tra Germania, Taiwan e Stati Uniti. Ha registrato una crescita pari al 450% anno su anno. La tecnologia sviluppata protegge due miliardi di dispositivi. Di seguito le parole del CEO e fondatore Gianni Cuozzo.

L’AI sta uscendo dal cloud per entrare nel mondo fisico: è proprio questa la transizione per cui Exein è nata. Abbiamo maturato una profonda competenza sul funzionamento dei macchinari, investito ingenti risorse nelle tecnologie necessarie per proteggerli e costruito una presenza globale che ci consente di comprendere le macchine su una scala che pochi altri possono eguagliare.

L’approccio alla sicurezza adottato si basa su un principio chiave. A differenza di quanto avviene con un sistema informatico tradizionale, una macchina compromessa non si limita a mostrare il fianco al furto di dati, ma può eseguire azioni nel mondo reale. È uno scenario da scongiurare, dalle potenziali enormi ripercussioni negative sulla collettività.

Il nuovo round di finanziamento è guidato da Headline. Vede inoltre la partecipazione di Sofina, Goldman Sachs, EIB Group (attraverso la European Tech Champions Initiative), KfW Capital e T.Capital. Hanno contribuito anche realtà che avevano già investito precedentemente in Exein come Balderton, HV, Intrepid Growth Partners, 33N Ventures, Lakestar, Supernova Invest, Blue Cloud Ventures e Geodesic Capital.

Fonte: Exein

Pubblicato il 15 set 2026

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