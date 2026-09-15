Deliveroo entra nel tech e consegna gli accessori per smartphone

Non più solo cibo: ora Deliveroo porta a casa anche i prodotti tecnologici come gli accessori per cellulari. La piattaforma espande ufficialmente il suo raggio d’azione attraverso la partnership con La Casa de Las Carcasas, coinvolgendo da subito oltre 160 store e in 36 comuni italiani. In questo modo, i clienti possono acquistare e ricevere auricolari, cover, powerbank, cavi, adattatori e altro ancora.

Deliveroo consegna anche i prodotti tecnologici

Il comunicato che abbiamo ricevuto in redazione descrive l’ingresso nel tech come un ulteriore passo nel percorso di ampliamento dell’offerta della piattaforma al di fuori del food, accelerando la transizione verso un marketplace in grado di rispondere alle esigenze degli utenti in diversi momenti della giornata . Questo il commento di Francesco Sireci, Head of New Verticals di Deliveroo Italy.

La tecnologia occupa un ruolo sempre più centrale nelle attività che svolgiamo ed è ormai diventata un’esigenza, in tante situazioni. Offrire sulla nostra app accessori per telefoni e prodotti tech in maniera rapida significa poter dare ai nostri clienti una soluzione aggiuntiva, che rispecchia la crescente domanda che c’è in questo ambito

La collaborazione con La Casa de Las Carcasas

A livello geografico, le province che contano il più alto numero di negozi attivi sono quelle di Milano e Roma, entrambe con 13 punti vendita La Casa de Las Carcasas presenti nell’app. Seguono poi Torino (9) e Venezia e Napoli (6).

Proprio come avviene per il cibo, quando uno store riceve la notifica di una richiesta online, i suoi addetti preparano l’ordine e lo rendono disponibile per il rider che si occuperà poi di consegnarlo entro un’ora.

Chiudiamo con una curiosità: al momento i prodotti più ordinati sono cover e cavi adattatori. Per quanto riguarda le custodie, la preferita negli acquisti effettuati in questa nuova modalità è quella trasparente, seguita dai colori nero, blu e rosa.