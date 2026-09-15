iPhone Duo, Face ID torna grazie ad Apple Intelligence?

Ufficializzato la scorsa settimana, l’iPhone Duo non ha soltanto segnato l’ingresso di Apple nel mercato degli smartphone pieghevoli. Per mantenere uno chassis di soli 4,5 mm di spessore una volta aperto, l’azienda ha dovuto rinunciare a Face ID, i cui componenti non potevano trovare posto in un dispositivo così sottile.

Apple ha quindi reinserito Touch ID nel tasto laterale, una soluzione abbandonata sui suoi iPhone di fascia alta da diversi anni. Ma questa concessione potrebbe non durare così a lungo. L’azienda avrebbe già un piano per reintegrare Face ID su una futura generazione del suo smartphone pieghevole.

iPhone Duo e Face ID: Apple Intelligence ridurrà le dimensioni dei sensori

L’idea avanzata dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg si basa sul ruolo che Apple Intelligence potrebbe svolgere nell’elaborazione delle immagini. La tecnologia potrebbe, a termine, farsi carico di una parte più consistente delle operazioni abitualmente assicurate da alcuni componenti hardware.

L’azienda di Cupertino potrebbe così utilizzare sistemi di rilevamento della profondità meno complessi, affidando una maggiore quota di elaborazione al software e all’intelligenza artificiale. Questa evoluzione consentirebbe quindi, potenzialmente, di ridurre le dimensioni degli elementi necessari al funzionamento di Face ID.

Per il momento, chiaramente, sono solo ipotesi. Apple non ha annunciato alcun cambiamento in tal senso, e il primo modello dovrà per ora accontentarsi del lettore di impronte digitali.

Il ritorno di Face ID è possibile, ma non prima di una terza generazione

Nel suo rapporto, Bloomberg stima che Face ID potrebbe fare la sua ricomparsa non prima della terza generazione dell’iPhone Duo. Questo stesso modello potrebbe anche accogliere un teleobiettivo, purtroppo assente dal primo dispositivo per ragioni di spazio.

Intanto, la prima generazione arriverà presto anche in Italia. I preordini dell’iPhone 18 Pro e dell’iPhone 18 Pro Max sono già aperti, mentre quelli dell’iPhone Duo inizieranno il 16 ottobre, prima della commercializzazione il 23 ottobre. Per promemoria, l’iPhone Duo sarà proposto a 2.369 euro nella versione da 256 GB, 2.619 euro con 512 GB, 3.119 euro con 1 TB e 3.869 euro con 2 TB.