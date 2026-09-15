Siri AI: novità in iOS/iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27

Apple ha rilasciato ieri sera le versioni 27 di tutti i suoi sistemi operativi. La novità più importante e attesa dagli utenti è Siri AI. Il nuovo assistente personale sfrutta i modelli dell’azienda di Cupertino e Gemini di Google. È inizialmente disponibile in beta solo in inglese. Al momento non può essere usato su iOS, iPadOS e watchOS in Europa.

Siri AI: novità su iPhone, iPad, Mac e Watch

Siri AI è la versione più avanzata e conversazionale del noto assistente. Può comprendere il contesto personale, analizzare ciò che appare sullo schermo ed eseguire azioni nelle app di sistema o di terze parti. Siri AI può ad esempio cercare tra i messaggi dell’utente e individuare il riferimento ad una ricetta, recuperare le istruzioni di preparazione da un’email inviata da un parente e aggiungere gli ingredienti alla lista della spesa nell’app Promemoria.

Gli utenti possono utilizzare Siri AI per eseguire azioni nelle app, come inviare un messaggio a un amico su WhatsApp o ascoltare un libro su Audible. In futuro si potrà chiedere all’assistente di scrivere un’email in Microsoft Outlook o aggiungere un ristorante consigliato all’app Tripsy.

Siri AI può rispondere a domande o eseguire azioni basate sui contenuti visualizzati sullo schermo. Ad esempio, mentre si consulta il sito della propria squadra del cuore è possibile chiedere di individuare le prossime partite in casa e di aggiungerle direttamente al calendario.

Siri AI su iPhone può essere attivata con il comando “Ehi Siri“, il tasto laterale oppure scorrendo verso il basso sulla Dynamic Island per avviare una conversazione. Su iPad e Mac è integrata in Spotlight, consentendo di cercare risposte a praticamente qualsiasi domanda. È inoltre integrata nei menu contestuali di sistema. È sufficiente fare clic tenendo premuto il tasto Control.

Per riprendere una vecchia conversazione o iniziarne una nuova è possibile aprire la nuova app dedicata. La sincronizzazione con iCloud permette di iniziare una conversazione su iPhone e proseguire su Mac, iPad e Apple Watch.

Sui dispositivi che supportano il modello AFM 3 Core Advanced, ovvero iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPad (M4) o successivi con almeno 12 GB memoria e Mac (M3) o successivi con almeno 12 GB di memoria, Siri AI offre voci più espressive, una maggiore accuratezza e una migliore comprensione delle parole dell’utente.

Tramite Visual Intelligence, Siri AI può fornire informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera dell’iPhone (c’è un’opzione specifica nell’app Fotocamera), sugli screenshot catturati su iPad e su ciò che viene mostrato sullo schermo dei Mac. Siri AI viene inoltre sfruttata dai Writing Tools (Strumenti di scrittura).

Apple Intelligence (disponibile anche in Italia) è integrata in molte app, tra cui Foto, Mail, Messaggi, Safari, Telefono e Calendario. Entro fine anno arriveranno anche le funzionalità di Audio Intelligence su Apple Watch Series 12 e Ultra 4. Siri AI supporterà altre cinque lingue (francese, spagnolo, coreano, giapponese e portoghese) ad ottobre. Non è disponibile in Europa su iOS/iPadOS e watchOS perché Apple deve rispettare il Digital Markets Act.