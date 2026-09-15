 Windows 11, Microsoft corre ai ripari con l'update KB5129195
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Windows 11, Microsoft corre ai ripari con l'update KB5129195

L'aggiornamento di emergenza KB5129195 è disponibile per Windows 11 25H2 e 24H2: risolti bug e una vulnerabilità potenzialmente grave.
Windows 11, Microsoft corre ai ripari con l'update KB5129195
Informatica Sistemi operativi
L'aggiornamento di emergenza KB5129195 è disponibile per Windows 11 25H2 e 24H2: risolti bug e una vulnerabilità potenzialmente grave.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

È in distribuzione l’aggiornamento KB5129195 per Windows 11. Si tratta di un update di emergenza rilasciato al di fuori del normale ciclo pianificato da Microsoft (out-of-band), scaricato e installato automaticamente sui PC compatibili connessi a internet. Porta la versione 25H2 del sistema operativo alla build 26200.9457 e la precedente 24H2 alla build 26100.9457.

Windows 11 KB5129195, update di emergenza

Il pacchetto include le patch correttive per alcuni problemi introdotti dal corposo aggiornamento KB5124008 distribuito la scorsa settimana in occasione del Patch Tuesday di settembre. Al termine dell’installazione è necessario riavviare il computer per completare l’operazione.

L'aggiornamento KB5129195 scaricato e installato su Windows 11 25H2

Come anticipato, KB5129195 risolve alcuni bug legati all’update precedente. Uno di questi riguarda l’improvvisa interruzione di Remote Desktop Services segnalata da diversi utenti. Altri sono invece relativi ai flussi audio multicanale gestiti tramite USB e al funzionamento di alcune applicazioni specifiche tra le quali figura anche Claude Cowork, che utilizzano macchine virtuali Linux eseguite tramite Hyper-V/HCS. Sul fronte della sicurezza, il pacchetto interviene sulla vulnerabilità CVE-2026-62721 che interessa UMPS (User-Mode Power Service) e che un malintenzionato potrebbe arrivare a sfruttare per acquisire l’accesso al sistema.

Il consiglio è quello di controllare che l’aggiornamento venga scaricato il prima possibile, soprattutto se nel PC c’è già il precedente KB5124008. Dovrebbe avvenire in automatico, ma aprire Windows Update può aiutare a ridurre i tempi. In alternativa, ci sono i file .msu per l’installazione manuale caricati sul portale Update Catalog.

Con il Patch Tuesday di settembre sono arrivate alcune nuove funzionalità interessanti. La più attesa è senza dubbio quella che permette di spostare la barra delle applicazioni sui quattro lati dello schermo, come già avveniva su Windows 10.

Windows 11 ora permette di muovere la barra delle applicazioni

Più avanti potrebbe anche sparire la freccetta ormai da lungo tempo utilizzata come cursore del mouse predefinito. Al suo posto è in fase di test un nuovo puntatore, ridisegnato come si può vedere nell’immagine qui sotto.

Il possibile nuovo puntatore del mouse predefinito di Windows 11

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 15 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Siri AI: novità in iOS/iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27

Siri AI: novità in iOS/iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27
Il giorno di iOS 27 e macOS 27, ma Siri AI resta fuori dall'Italia

Il giorno di iOS 27 e macOS 27, ma Siri AI resta fuori dall'Italia
Windows 11: semplice trucco per l'installazione senza account

Windows 11: semplice trucco per l'installazione senza account
Windows 11 26H2: novità nella nuova build sperimentale

Windows 11 26H2: novità nella nuova build sperimentale
Siri AI: novità in iOS/iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27

Siri AI: novità in iOS/iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27
Il giorno di iOS 27 e macOS 27, ma Siri AI resta fuori dall'Italia

Il giorno di iOS 27 e macOS 27, ma Siri AI resta fuori dall'Italia
Windows 11: semplice trucco per l'installazione senza account

Windows 11: semplice trucco per l'installazione senza account
Windows 11 26H2: novità nella nuova build sperimentale

Windows 11 26H2: novità nella nuova build sperimentale
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
15 set 2026
Link copiato negli appunti