Windows 11, Microsoft corre ai ripari con l'update KB5129195

È in distribuzione l’aggiornamento KB5129195 per Windows 11. Si tratta di un update di emergenza rilasciato al di fuori del normale ciclo pianificato da Microsoft (out-of-band), scaricato e installato automaticamente sui PC compatibili connessi a internet. Porta la versione 25H2 del sistema operativo alla build 26200.9457 e la precedente 24H2 alla build 26100.9457.

Il pacchetto include le patch correttive per alcuni problemi introdotti dal corposo aggiornamento KB5124008 distribuito la scorsa settimana in occasione del Patch Tuesday di settembre. Al termine dell’installazione è necessario riavviare il computer per completare l’operazione.

Come anticipato, KB5129195 risolve alcuni bug legati all’update precedente. Uno di questi riguarda l’improvvisa interruzione di Remote Desktop Services segnalata da diversi utenti. Altri sono invece relativi ai flussi audio multicanale gestiti tramite USB e al funzionamento di alcune applicazioni specifiche tra le quali figura anche Claude Cowork, che utilizzano macchine virtuali Linux eseguite tramite Hyper-V/HCS. Sul fronte della sicurezza, il pacchetto interviene sulla vulnerabilità CVE-2026-62721 che interessa UMPS (User-Mode Power Service) e che un malintenzionato potrebbe arrivare a sfruttare per acquisire l’accesso al sistema.

Il consiglio è quello di controllare che l’aggiornamento venga scaricato il prima possibile, soprattutto se nel PC c’è già il precedente KB5124008. Dovrebbe avvenire in automatico, ma aprire Windows Update può aiutare a ridurre i tempi. In alternativa, ci sono i file .msu per l’installazione manuale caricati sul portale Update Catalog.

Con il Patch Tuesday di settembre sono arrivate alcune nuove funzionalità interessanti. La più attesa è senza dubbio quella che permette di spostare la barra delle applicazioni sui quattro lati dello schermo, come già avveniva su Windows 10.

Più avanti potrebbe anche sparire la freccetta ormai da lungo tempo utilizzata come cursore del mouse predefinito. Al suo posto è in fase di test un nuovo puntatore, ridisegnato come si può vedere nell’immagine qui sotto.