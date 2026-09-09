Windows 11, finalmente puoi spostare la barra delle applicazioni

Ci siamo: dopo una lunga attesa, l’aggiornamento KB5124008 del Patch Tuesday appena distribuito introduce per tutti la nuova barra delle applicazioni di Windows 11. O forse sarebbe meglio dire, quella vecchia, perché uno degli elementi essenziali del sistema operativo torna finalmente a comportarsi come faceva un tempo su W10. Più o meno, a dire il vero. Microsoft ha deciso di accontentare i tanti che avevano chiesto di renderla più flessibile e versatile.

Come cambia la barra delle applicazioni su Windows 11

La novità è quella integrata tra le Impostazioni, nella sezione Personalizzazione, ovviamente alla voce Barra delle applicazioni. Gli utenti hanno ora la possibilità di deciderne la posizione e le dimensioni. Ho appena catturato lo screenshot qui sotto sul mio PC, dopo aver installato l’update e, per qualche strano motivo, in italiano è rimasta la dicitura Bottom al posto di In basso. Poco importa.

Vediamo cosa cambia nel concreto. Finora è rimasta bloccata sul bordo inferiore dello schermo, ma da oggi la si può spostare in alto, a sinistra e a destra. Di conseguenza, anche il menu Start si adatta alla modalità di visualizzazione scelta. Ecco il risultato.

Invece, selezionando l’opzione Piccola per le dimensioni (sempre dalle impostazioni), l’altezza della barra delle applicazioni diminuisce notevolmente, occupando meno spazio sul monitor. Questo può tornare utile soprattutto se si ha un display dalla diagonale contenuta, se si utilizza una risoluzione non troppo elevata oppure se si hanno tante applicazioni aperte in contemporanea. Di seguito i due screenshot per un confronto diretto.

Con queste novità, Microsoft ha mantenuto la promessa di voler rendere Windows 11 un sistema operativo più in linea con i desideri espressi dalla community, ascoltando i loro feedback. Va detto che manca la possibilità di prendere l’elemento e trascinarlo sui quattro bordi come avveniva su W10, ma è comunque meglio di niente.