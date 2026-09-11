Windows 11, addio freccetta? Spunta il nuovo cursore del mouse

Ce l’abbiamo sotto gli occhi in ogni momento, tanto che finiamo inevitabilmente per non farci più caso e per non metterlo quasi a fuoco, pur sapendo sempre dove si trova sullo schermo. È il cursore del mouse, elemento imprescindibile per ogni sistema operativo desktop che non si basa su un’interazione touch. Quello standard di Windows 11 potrebbe cambiare, come emerge da un’immagine pubblicata questa settimana nella documentazione ufficiale.

Un nuovo cursore del mouse per Windows 11?

Lo screenshot qui sotto arriva direttamente dal portale Learn di Microsoft, più precisamente dal documento che descrive la build 26340.9354 distribuita nei giorni scorsi agli utenti coinvolti nei test del programma Insider. Abbiamo messo in evidenza il puntatore, visibilmente ridisegnato rispetto all’attuale: potrebbe diventare quello di default.

Per il momento la software house non ha annunciato alcuna novità simile, ma a quanto pare è in cantiere da tempo. Riportiamo qui sotto il post condiviso su X a inizio giugno da Zac Bowden del sito Windows Central.

Hearing whispers that Microsoft is testing a new cursor design for Windows 11 internally 👀 — Zac Bowden (@zacbowden) June 9, 2026

C’è anche un file PDF scovato nel repository GitHub dedicato al sistema Fluent UI che riproduce esattamente la stessa forma.

Stiamo dunque per dire addio alla freccetta che ormai da tanti anni ci accompagna nelle nostre giornate davanti al PC? Come sempre, è possibile che Microsoft stia pensando a una fase di test durante la quale raccogliere i feedback necessari per decidere se distribuire poi la novità a tutti oppure se cestinarla.

Come personalizzare il puntatore su W11

Va specificato che Windows 11 permette già di cambiare cursore del mouse, agendo sulle impostazioni di accessibilità (Impostazioni, Accessibilità, Puntatore del mouse e tocco), anche senza ricorrere ad applicazioni e utility di terze parti. Ci sono opzioni per modificarne il colore, le dimensioni e volendo anche l’aspetto, caricando un’immagine personalizzata.