Windows 11 corregge gli sfondi neri e i cursori del mouse, era ora!

Sfondo triste, puntatore del mouse che torna alle impostazioni predefinite e preferenze impossibili da ripristinare: KB5120998 aveva riservato qualche brutta sorpresa dopo la sua pubblicazione a fine agosto. Microsoft nel frattempo ha riconosciuto i due bug su Windows 11 e approfitta del Patch Tuesday di settembre per darci un taglio.

Microsoft risolve gli sfondi neri e i cursori fuori controllo su Windows 11

Come promemoria, il bug colpiva Windows 11 24H2 e 25H2 dopo l’installazione di KB5120998, l’aggiornamento facoltativo pubblicato il 27 agosto. Sui PC interessati, Windows non riusciva più a caricare correttamente le impostazioni del desktop e sostituiva lo sfondo scelto con un nero uniforme particolarmente austero.

Modificarlo nuovamente non cambiava granché, poiché il sistema non riusciva a leggere la configurazione salvata, qualunque fosse l’immagine selezionata. Come danni collaterali, anche le presentazioni e i temi a contrasto elevato potevano farne le spese.

I cursori del mouse soffrivano di un altro problema legato allo stesso aggiornamento. Questa volta, il problema riguardava le installazioni di Windows configurate in una lingua diversa dall’inglese: stile, colore o animazione del puntatore potevano tornare ai valori predefiniti, senza che le preferenze scelte potessero essere ripristinate in modo duraturo.

La soluzione

Per risolvere tutti i problemi, non bisogna fare altro che installare KB5124008, distribuito a partire dall’8 settembre. Un’operazione tanto più raccomandata in quanto fa parte di un Patch Tuesday particolarmente “consistente” sul fronte della sicurezza. Microsoft, infatti, ha corretto ben 974 vulnerabilità nell’insieme dei suoi prodotti, di cui 723 per Windows.