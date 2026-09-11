Windows 11 25H2/24H2: ecco le novità in arrivo a fine mese

Microsoft ha rilasciato ieri sera le nuove build 26200.9539 e 26100.9539 (KB5124010) per Windows 11 25H2 e 24H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Si tratta dell’ultimo step prima della distribuzione globale. Le versioni preliminari del sistema operativo includono quindi le novità che gli utenti troveranno nell’aggiornamento opzionale di fine settembre e, insieme alle patch di sicurezza, nell’update obbligatorio del 13 ottobre.

Novità principali in arrivo a fine mese

Le prime novità di rilievo riguardano Esplora file. Dopo aver installato le build cambierà il modo in cui il riquadro di anteprima gestisce i file scaricati dal web. Per i file HTML verrà mostrato il pulsante “Anteprima comunque” che consente di visualizzare in anteprima il file. I file diversi da quelli HTML, come i PDF, verranno invece visualizzati automaticamente.

È stata inoltre migliorata l’affidabilità delle anteprime per i file cloud nel riquadro dei dettagli. Quest’ultimo è stato anche riorganizzato, in modo da vedere più facilmente le proprietà dei file. Infine, la Home di Esplora file mantiene ora lo stato delle sezioni (aperte o chiuse).

Le build aggiungono il supporto per Emoji 17.0, il widget Suggerimenti e le immagini DIB come sfondi del desktop. Un lungo elenco di miglioramenti riguardano la connettività Bluetooth. Durante le chiamate vocali viene mostrato il flyout del volume quando si regola il volume di un accessorio Bluetooth Classic Audio usando i controlli sull’accessorio. Viene inoltre correttamente visualizzato lo stato della connessione.

Altre novità riguardano l’accessibilità. Un’impostazione consente di aprire automaticamente le finestre delle app a pieno schermo (massimizzate). Sono state inoltre aggiunte altre gesture per i touchpad: scrolling con un dito in verticale partendo dal lato sinistro o destro e scrolling automatico senza sollevare le dita vicino al bordo del touchpad.

Una nuova impostazione permette di rimappare il tasto Copilot come tasto Ctrl destro o menu contestuale. Le build includono anche il backup del rullino, consentendo agli utenti di salvare le foto su OneDrive. L’ultima novità riguarda Windows Recovery Environment (WinRE). Durante la procedura di ripristino del sistema operativo vengono utilizzate automaticamente i profili Wi-Fi già salvati in Windows, quindi non è più necessario inserire le credenziali.