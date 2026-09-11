Gemini arriva su Windows 10 e 11: perché conviene installare l'app

Google ci ha messo il suo tempo. Quasi sei mesi dopo il lancio di un’applicazione desktop Gemini su macOS, l’azienda distribuisce finalmente un equivalente su Windows 11 e Windows 10. Gli utenti possono finalmente beneficiare di un’app nativa sul proprio PC, mentre fino ad ora erano costretti a utilizzare la versione web dell’assistente AI.

Gemini ora ha un’app per Windows 10 e 11

L’applicazione Gemini per Windows offre peraltro alcuni vantaggi rispetto a Gemini sul web. In primis, è possibile richiamarla rapidamente tramite una scorciatoia da tastiera: Alt + Spazio, che permette di risparmiare tempo, ma non solo. Richiamato in questo modo, Gemini non sostituisce l’applicazione in uso, ma si sovrappone. È quindi possibile porgli domande senza abbandonare l’attività in corso, per riprenderla immediatamente dopo l’intervento dell’assistente.

Per il resto, tutte le funzionalità di Gemini sono disponibili in questa versione desktop. È possibile far lavorare Gemini Spark 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 oppure condividere informazioni da Gmail e Google Drive affinché l’AI si adatti al proprio contesto personale e gestisca i documenti. Nano Banana e Omni sono presenti, rispettivamente per la generazione di immagini e di video.

All’apertura dell’applicazione per la prima volta, l’utente è invitato ad accettare o rifiutare i cookie e a scegliere se desidera inviare rapporti di errore a Google. Occorre poi accedere manualmente al proprio account Google per recuperare tutti i propri dati. Non c’è alcun rischio di perdersi nell’interfaccia, è molto simile a quella della versione web, con un sistema di barra laterale sul lato sinistro.

L’applicazione Gemini per Windows 11 e 10 entra in conflitto con PowerToys

Attenzione: il alcuni casi, la scorciatoia da tastiera Alt + Spazio non funziona. Sembra trattarsi di un conflitto con PowerToys, che utilizza la stessa scorciatoia per visualizzare la tavolozza dei comandi. Purtroppo, disattivare unicamente la tavolozza dei comandi di PowerToys non sempre basta a risolvere il problema. È necessario rimuovere il programma per riottenere l’accesso alla scorciatoia per Gemini.