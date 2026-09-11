 ChatGPT non funziona l'11 settembre: gli update sul down (risolto)
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ChatGPT non funziona l'11 settembre: gli update sul down (risolto)

Segnalati problemi con ChatGPT nella mattinata di venerdì 11 settembre 2026: tutti gli aggiornamenti sul down del servizio di OpenAI.
ChatGPT non funziona l'11 settembre: gli update sul down (risolto)
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Segnalati problemi con ChatGPT nella mattinata di venerdì 11 settembre 2026: tutti gli aggiornamenti sul down del servizio di OpenAI.
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Ci sono problemi con ChatGPT. A testimoniarlo sono i feedback inviati dagli utenti al portale Downdetector. Ecco il grafico che fotografa la situazione in tempo reale. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo.

Il down di ChatGPT dell'11 settembre 2026 fotografato da Downdetector

Il down di ChatGPT dell’11 settembre

Abbiamo fatto un test e il problema più evidente è quello legato alla cronologia delle conversazioni. Semplicemente, non carica quelle recenti. Nemmeno riprovando l’operazione va a buon fine.

Problemi con la cronologia delle conversazioni in ChatGPT

Aggiornamento (11 settembre 2026, 09:15)

Il volume dei feedback inviati a Downdetector è in leggero aumento. Dalla status dashboard ufficiale di OpenAI non sembra però esserci alcun problema in corso.

Aggiornamento (11 settembre 2026, 09:45)

La situazione non è cambiata, le segnalazioni sono costanti. Anche se compare l’elenco delle conversazioni recenti, si incontrano problemi nel cercare di aprirle: compaiono errori come Non è stato possibile trovare questo contenuto o simili.

Aggiornamento (11 settembre 2026, 09:49)

In un altro test, abbiamo riscontrato un malfunzionamento durante la creazione di immagini con ChatGPT.

Si è verificato un problema. Riprova.

Problemi con ChatGPT l'11 settembre 2026

Aggiornamento (11 settembre 2026, 10:20)

Ancora problemi per il servizio di OpenAI. Le difficoltà si incontrano soprattutto nell’apertura delle conversazioni precedenti. Qui sotto uno screenshot che abbiamo appena catturato nell’app su Windows.

Uno dei problemi mostrati da ChatGPT durante il down dell'11 settembre

Aggiornamento (11 settembre 2026, 10:47)

Possiamo considerare concludo il down di ChatGPT durato un paio d’ore. I feedback inviati a Downdetector sono quasi azzerati e non si registrano più problemi nell’accesso alle conversazioni della cronologia.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Pubblicato il 11 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
11 set 2026
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