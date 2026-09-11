 Tutti voglio Astra, OpenAI ferma l'abbonamento da 200 dollari
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Tutti voglio Astra, OpenAI ferma l'abbonamento da 200 dollari

La richiesta degli utenti per l'accesso al modello GPT-6 Astra ha superato le previsioni di OpenAI, che ora cerca di correre ai ripari.
Tutti voglio Astra, OpenAI ferma l'abbonamento da 200 dollari
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La richiesta degli utenti per l'accesso al modello GPT-6 Astra ha superato le previsioni di OpenAI, che ora cerca di correre ai ripari.
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Pochi giorni fa, OpenAI ha dato l’ennesimo scossone al settore con la presentazione di GPT-6 Astra. Le capacità del modello sono ritenute tali da poter iniziare a parlare concretamente di un’AGI (intelligenza artificiale generale). E la richiesta per accedervi è talmente elevata da aver spinto l’organizzazione a decidere di sospendere le sottoscrizioni a uno degli abbonamenti che lo includono.

GPT-6 Astra: OpenAI ferma ChatGPT Pro

Stop al piano Pro da 200 dollari, almeno per un po’. Si tratta di una misura che Thibault Sottiaux (numero uno dei progetti Codex e ChatGPT) ritiene necessaria per evitare che gli utenti possano mettere eccessivamente sotto stress l’infrastruttura. Forse, non è un caso che proprio in queste ore si stia registrando un nuovo down parziale del servizio.

Per garantire che i nostri utenti attuali abbiano un’esperienza incredibile e un accesso continuato ad Astra, stiamo sospendendo le sottoscrizioni al nostro piano Pro da 200 dollari.

In un altro post su X, lo stesso Sottiaux ammette che OpenAI ha sottovalutato l’impatto di Astra. Non è il più incoraggiante degli scenari, considerando che si sta discutendo della possibilità che l’intelligenza artificiale possa portare all’estinzione del genere umano entro pochi anni, mentre l’uomo più potente al mondo minimizza i rischi, chiedendo anzi di accelerarne lo sviluppo per non rimanere indietro rispetto alle altre potenze mondiali.

Tornando alla decisione di sospendere le nuove iscrizioni all’abbonamento Pro, chi ha già un piano attivo non è colpito dallo stop. Nel frattempo, immaginiamo che Sam Altman e i suoi vogliano fare di tutto per accelerare i lavori di ampliamento della propria infrastruttura, così da poter supportare una richiesta destinata a diventare sempre più elevata. Con buona pace di chi spera che la crisi della RAM possa risolversi in tempi brevi.

Fonte: Tibo, X

Pubblicato il 11 set 2026

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Cristiano Ghidotti
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11 set 2026
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