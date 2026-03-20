Gemini arriva su Mac: Google testa app nativa per il chatbot

OpenAI ha un’app desktop per Mac. Anthropic ha un’app desktop per Mac, con Cowork, Code e integrazioni MCP che la rendono uno degli strumenti AI più potenti sulla piattaforma. Google? Fino a oggi, per usare Gemini su Mac bisognava aprire il browser. L’azienda che produce il sistema operativo più usato al mondo (Android), il browser più popolare al mondo (Chrome) e uno dei modelli AI più avanzati al mondo, non aveva un’app desktop per il proprio chatbot. Ma le cose stanno per cambiare. Ed era ora!

Finalmente un’app Gemini per Mac: Google inizia il beta testing

Google ha iniziato il beta testing di un’app Gemini nativa per macOS con un gruppo selezionato di tester. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la versione attuale è ancora in fase iniziale e include solo le funzionalità core dei client Gemini già esistenti. L’interfaccia dovrebbe somigliare molto alle app Gemini per iPhone e iPad.

I tester stanno valutando funzioni come la ricerca web, l’analisi di documenti, la generazione di media e la risoluzione di problemi matematici complessi. Funzionalità di base per un’app che arriva in ritardo rispetto ai concorrenti.

Il “Desktop Intelligence”: il dettaglio intrigante

Nel codice dell’app si fa riferimento anche al “Desktop Intelligence“, un nome che potrebbe indicare la possibilità di condividere lo schermo del desktop con Gemini per fornirgli contesto aggiuntivo. Potrebbe anche significare la capacità di connettere Gemini a servizi esterni come client email e app di produttività per far eseguire compiti all’AI.

Al momento non ci sono indicazioni che il client avrà capacità agentiche, una funzionalità che Claude offre con Cowork, dove l’AI può navigare sul computer, aprire file, eseguire operazioni autonome. Non è chiaro nemmeno se Gemini per Mac supporterà l’integrazione con server MCP, lo standard che Anthropic ha reso popolare per connettere Claude a praticamente qualsiasi servizio esterno.

Big G arriva tardi

L’assenza di un’app Gemini nativa per Mac è stata una lacuna evidente nella strategia di Google. Mentre OpenAI e Anthropic costruivano ecosistemi desktop integrati, con ChatGPT e Claude che si connettono ad app, file e servizi direttamente dal Mac, Gemini viveva in una scheda del browser, scollegato dal resto del sistema operativo. Ma come si dice, meglio tardi che mai. Per il momento non c’è ancora una data di rilascio ufficiale.