ChatGPT per Mac è finalmente disponibile: come accedere

Apple ha appena annunciato la disponibilità di ChatGPT per tutti gli utenti di macOS. L’app era stata inizialmente annunciata prima della WWDC 2024 di Apple a giugno, durante la quale le due aziende avevano rivelato le integrazioni tra il chatbot di OpenAI e i sistemi operativi di Apple per iPhone, iPad e Mac.

Gli utenti di macOS potranno richiamare rapidamente ChatGPT utilizzando la combinazione da tastiera Comando + Spazio dopo aver installato la nuova app. Questa modalità di accesso risulterà immediatamente familiare agli utenti abituati ad utilizzare altre scorciatoie da tastiera, come Comando + Spazio per far apparire la barra di ricerca di Spotlight Search.

Tuttavia, invece di una ricerca tradizionale, gli utenti avranno accesso a un mondo di conoscenze più ampio con un semplice pulsante. Una volta lanciata, ChatGPT appare come un’interfaccia di chat sovrapposta allo schermo.

Il lancio dell’app per macOS da parte di OpenAI è passato un po’ in secondo piano al momento dell’annuncio originale, poiché è avvenuto in concomitanza con la presentazione di GPT-4o, il modello di AI generativa di punta dell’azienda. GPT-4o promette un’intelligenza più avanzata, inclusa la capacità di gestire non solo testo e parlato, ma anche video. Del resto, le capacità multimodali e la capacità di comprendere i media danno il nome al modello di AI, con la “o” che sta per “omni”.

L’applicazione desktop di ChatGPT, annunciata come una novità sia per gli utenti gratuiti che per quelli a pagamento, offre diverse funzionalità interessanti. Oltre alla possibilità di richiamarla con una semplice scorciatoia da tastiera, gli utenti possono scattare e discutere screenshot direttamente nell’app, caricare file e altre foto, chattare con ChatGPT dal desktop e cercare tra le conversazioni passate.

L’applicazione è stata inizialmente distribuita gradualmente agli utenti Mac, a partire dagli abbonati Plus. Tuttavia, OpenAI ha annunciato in un post su X che l’app è ora disponibile per tutti gli utenti.

