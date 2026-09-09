Windows 11: novità per AutoPlay, Esplora file e ripristino

Insieme all’aggiornamento KB5124008 per Windows 11 25H2/24H2, Microsoft ha rilasciato cinque nuove versioni preliminari del sistema operativo per gli utenti iscritti al programma Insider. Le novità più interessanti sono incluse nella build 26220.9343 di Windows 11 25H2 nel canale Beta e nella build 26340.9354 di Windows 11 26H2 nel canale Experimental.

AutoPlay, Esplora file, ripristino e Cross-device resume

Quando viene collegato un dispositivo (fotocamera, smartphone, drive removibile o altro) al PC, l’utente può scegliere l’azione da eseguire una sola volta o sempre. La nuova interfaccia della funzionalità AutoPlay, inclusa nella build 26220.9343 di Windows 11 25H2, supporta anche la modalità scura.

La build offre anche una maggiore personalizzazione del desktop. È possibile usare immagini DIB come sfondo e slideshow (presentazioni) con desktop multipli. Esplora file supporta invece percorsi che contengono doppie barre rovesciate e virgolette, ad esempio C:\Users\user o "C:\Users\user" . Altre due novità riguardano il ripristino di Windows 11.

In precedenza, Windows Recovery Environment (WinRE) poteva connettersi automaticamente solo a reti Ethernet cablate o Wi-Fi prive di autenticazione e preconfigurate specificamente per WinRE. Ora può riutilizzare i profili Wi-Fi idonei già salvati nel sistema operativo principale, quindi gli utenti non devono più inserire la password.

La build include inoltre la funzionalità Cloud Rebuild. Se Windows 11 non può essere avviato, l’immagine del sistema operativo viene scaricata dal cloud, mentre i driver sono scaricati da Windows Update. Ovviamente verranno cancellati tutti i dati personali.

Con la build 26340.9354 di Windows 11 26H2 è stata invece migliorata la funzionalità Cross-device resume che consente di proseguire il lavoro dal punto in cui è stato interrotto. Ad esempio, quando l’utente deve accedere su PC ad una pagina web aperta su smartphone, Windows 11 chiede se aprire la pagina nel browser predefinito o installare quello usato sullo smartphone.