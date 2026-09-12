Windows 11 KB5124008: Microsoft conferma tre bug

Microsoft ha confermato la presenza di tre bug nell’aggiornamento KB5124008 di Windows 11 25H2/24H2 disponibile dall’8 settembre. Uno di essi, introdotto anche dall’aggiornamento KB5122880 per Windows 11 23H2, impedisce il corretto funzionamento di Claude Cowork, l’agente AI di Anthropic che può eseguire azioni in autonomia tramite accesso ai file.

Claude Cowork non può accedere ai file

Il primo bug riguarda le applicazioni che usano macchine virtuale HCS-managed con Plan9 (un sistema operativo basato su UNIX). HCS (Host Compute System) è un’interfaccia a basso livello in Windows che consente alle applicazioni di avviare, controllare e rimuovere le macchine virtuali (VM). In questo caso, le VM si avviano normalmente, ma non possono accedere alle cartelle condivise di Windows 11 25H2/24H2/23H2.

Le applicazioni o gli ambienti sandbox che dipendono da queste cartelle condivise potrebbero visualizzare un errore relativo ai drive Plan9. Claude Cowork e il Windows Subsystem for Linux (WSL) sono due delle applicazioni interessate da questo bug. Le macchine virtuali Hyper-V standard che non utilizzano la funzionalità Plan9 non sono interessate dal problema.

Anche Anthropic ha confermato il bug, evidenziando che la reinstallazione dell’app desktop di Claude non risolve nulla. Microsoft ha avviato lo sviluppo del fix e fornirà altre informazioni nei prossimi giorni.

I Remote Desktop Services non funzionano

Il secondo bug, presente anche in Windows 11 23H2, impedisce l’uso dei Remote Desktop Services (RDS). Microsoft spiega che RDS potrebbe diventare instabile, causando l’interruzione delle connessioni RDP (Remote Desktop Protocol) dopo alcuni minuti, problemi di accesso o il blocco dei server sulla schermata “Attendere la configurazione di Desktop remoto“.

Anche strumenti correlati, tra cui Microsoft Management Console (MMC), lo strumento di diagnostica licenze RDS e Esplora file, potrebbero smettere di rispondere. Inoltre, la pagina di Windows Update potrebbe bloccarsi e visualizzare continuamente un indicatore di caricamento. In attesa del fix è possibile ripristinare temporaneamente la connettività arrestando e riavviando la macchina virtuale interessata.

I dispositivi audio USB non funzionano

Il terzo bug confermato da Microsoft e introdotto dall’aggiornamento KB5124008 impedisce l’avvio dei dispositivi audio USB Class 1.0 e la riproduzione audio. Tra i sintomi ci sono: visualizzazione di un errore in Gestione dispositivi, nessun output, controlli del volume inutilizzabili, impostazioni audio non disponibili, audio multicanale assente. Microsoft rilascerà un fix nei prossimi giorni.

Altri bug non confermati

Windows Latest ha descritto altri tre bug non confermati da Microsoft. Explorer.exe , il processo che gestisce Esplora file, barra delle applicazioni e menu Start, non si avvia o va in crash subito dopo l’avvio.

Diversi utenti hanno inoltre segnalato che la funzionalità File History (Cronologia file) di Windows Backup non rileva il drive collegato al computer. Ci sono infine crash e schermi neri su alcuni PC con schede video AMD Radeon. In tutti i suddetti casi, al momento l’unica soluzione è rimuovere l’aggiornamento.