Windows 11 26H2: novità nella nuova build sperimentale

Microsoft ha rilasciato sei nuove versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. Le novità più interessati si trovano nella build 26340.9482 di Windows 11 26H2 disponibile nel canale Experimental e nella build 26220.9472 di Windows 11 25H2 presente nel canale Beta. Non arriveranno subito sui computer degli utenti, a differenza di quelle incluse nelle build 26200.9539 e 26100.9539.

Novità per Windows 11 26H2

La novità più rilevante della build 26340.9482 di Windows 11 26H2 riguarda la sicurezza. La protezione HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity), nota anche come integrità della memoria, verrà attivata dopo l’installazione se il dispositivo è compatibile.

Microsoft ha incluso due novità per il menu contestuale. Un suggerimento spiega come usare le opzioni di personalizzazione e l’utente può disattivare la voce Personalizza nelle impostazioni. Risolto anche un bug che impediva il corretto funzionamento della voce Send To (Invia a).

La ricerca da Questo PC in Esplora file è ora indicizzata, quindi più veloce. Microsoft ha inoltre cambiato da giallo a rosso il bordo nella schermata catturata per una migliore indicazione visiva. È stato anche aggiornato il design della pagina File temporanei in Impostazioni > Sistema > Archiviazione .

Novità per Windows 11 25H2

Quest’ultima novità è presente anche nella build 26220.9472 di Windows 11 25H2, insieme al miglioramento della funzionalità Cross-device resume (come nella build 26340.9354 di Windows 11 26H2). Quando l’utente deve accedere su PC ad una pagina web aperta su smartphone, Windows 11 chiede se aprire la pagina nel browser predefinito o installare quello usato sullo smartphone.

Quasi tutte le novità incluse nell’aggiornamento KB5124008 di Windows 11 25H2/24H2 sono presente anche nella build 28000.3079 (KB5124006) di Windows 11 26H1 rilasciata nel canale Release Preview. Questa versione del sistema operativo è compatibile solo con i dispositivi che integrano i processori Qualcomm Snapdragon X2 e NVIDIA RTX Spark.