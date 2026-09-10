Audio Intelligence: Siri AI ascolta tutto su Apple Watch

Apple ha svelato ieri sera i nuovi Watch Series 12 e Ultra 4. Ci sono diverse novità hardware e software, tra cui chip S11, Health Sensing System e HVR (variabilità della frequenza cardiaca). Con il rilascio di watchOS 27 (14 settembre) arriveranno anche Siri AI (non in Italia) e quattro nuove funzionalità che fanno parte di Audio Intelligence. L’azienda di Cupertino ha garantito il rispetto della privacy.

Controllo nelle mani dell’utente

Le funzionalità di Audio Intelligence sfruttano il chip S11, i microfoni e i modelli AI on-device per rilevare suoni, musica e conversazioni. Le prime due sono disponibili anche in Italia: Riconoscimento suoni e musica. Riconoscimento suoni è stata sviluppata principalmente per non udenti e ipoudenti. Lo smartwatch mostra una notifica quando identifica determinati suoni, come sirene, allarmi, campanelli o il pianto di un bambino. Riconoscimento musica usa invece Shazam per identificare un brano musicale e mostrare titolo e nome dell’artista sullo schermo.

Le altre due funzionalità non sono disponibili in Italia perché sfruttano Siri AI (attualmente off-limits in Europa). Arriveranno in versione beta entro fine anno solo in inglese. La prima è Live Rewind. Premendo due volte la corona digitale viene mostrata la trascrizione degli ultimi 15 secondi di conversazione e l’utente può chiedere informazioni sul contenuto a Siri AI. Siri Recap genera invece il riassunto delle conversazioni giornaliere che viene mostrato nell’app Siri.

È chiaro che si tratta di funzionalità piuttosto “invasive”. Apple garantisce però il massimo rispetto per la privacy. Innanzitutto sono opt-in, quindi devono essere attivate dall’utente. In qualsiasi momento è possibile modificare o cancellare trascrizioni e riassunti. Non viene registrato nessun audio e quello usato per riconoscere suoni e musica viene temporaneamente conservato nel Secure Enclave del chip S11 e cancellato subito dopo l’elaborazione.

I riassunti di Siri Recap sono cancellati dopo 7 giorni, mentre le trascrizioni di Live Rewind spariscono 30 secondi dopo la visualizzazione (se non vengono salvati). Se l’utente usa iCloud per la sincronizzazione, riassunti e trascrizioni vengono protette dalla crittografia end-to-end. Le funzionalità di Audio Intelligence non identificano chi parla. Siri Recap esclude dai riassunti i contenuti pericolosi e le informazioni sensibili, come dati finanziari, personali e di login.