Chip AI, OpenAI sceglie Samsung: al via la collaborazione

Creare chip proprietari, appositamente progettati per l’addestramento dell’AI, è un’ambizione di tutti gli attuali giganti dell’intelligenza artificiale, con OpenAI in prima fila. La collaborazione appena annunciata con Samsung va proprio in questa direzione, e unisce le competenze di OpenAI nello sviluppo dell’AI a quelle del gruppo sudcoreano nella progettazione e nella produzione di semiconduttori.

Insieme, lavoreranno in futuro sia a livello di ricerca e progettazione di un chip di nuova generazione sia alla sua successiva produzione.

OpenAI e Samsung, nuova partnership per i chip AI di nuova generazione

Uno degli ambiti in cui abbiamo fatto più progressi e dove abbiamo ottenuto il maggiore riconoscimento da parte di Samsung Electronics è la nostra collaborazione in materia di produzione e ricerca sui chip di nuova generazione che stiamo sviluppando , ha così dichiarato Harrison Kim, responsabile della filiale OpenAI Corea.

Quella con Samsung non è, infatti, la prima incursione di OpenAI nel settore dei chip. Lo scorso giugno, la società aveva presentato Jalapeño, il suo primo chip realizzato insieme a Broadcom e pensato per essere adattabile a più generazioni di hardware. Una piattaforma destinata ad accompagnare OpenAI per diversi anni, ma che potrebbe già avere un successore in fase di sviluppo: è proprio in questa prospettiva che potrebbe inserirsi la nuova collaborazione con Samsung.