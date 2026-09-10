 Solo 154€ per il ZTE Nubia Air da 256GB: potenza e stile per tutti
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Solo 154€ per il ZTE Nubia Air da 256GB: potenza e stile per tutti

Scopri come puoi portarti a casa un fantastico ZTE Nubia Air a soli 154€ da 256GB di ROM e così accedere a potenza e stile senza compromessi.
Solo 154€ per il ZTE Nubia Air da 256GB: potenza e stile per tutti
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Scopri come puoi portarti a casa un fantastico ZTE Nubia Air a soli 154€ da 256GB di ROM e così accedere a potenza e stile senza compromessi.
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Ultra sottile, super leggero e sorprendentemente potente! Stiamo parlando del ZTE Nubia Air da 256GB oggi in offerta speciale su eBay. Un vero e proprio best buy da acquistare subito a soli 154 euro! Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello e inserisci il codice PSPRSETT26 per averlo a questo prezzo! Devi essere veloce perché in molti lo stanno acquistando.

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Ciò che rende questo smartphone unico è che è incredibilmente sottile, ma senza rinunciare a una potente batteria da 5000 mAh che ti porta a fine giornata senza sforzi. Inoltre, il processore è in grado di gestire sistema operativo, app e funzionalità in modo intelligente, così da ottimizzare il consumo durante il suo utilizzo, senza rinunciare proprio a nulla.

Sottile sì, ma non debole: il ZTE Nubia Air è resistente ad acqua e polvere

Nonostante sia super sottile, il ZTE Nubia Air è resistente ad acqua, polvere e cadute. Grazie all’incredibile display AMOLED da 6,78 pollici hai accesso a tutti i tuoi contenuti preferiti godendo di una qualità pazzesca, colori ultra vivi, un picco di luminosità da 4500 nits, per vedere in modo chiaro anche sotto il sole, e un refresh rate a 120 Hz per tantissima fluidità.

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Pur avendo un design incredibilmente sottile, non rinuncia nemmeno a un comparto fotografico di tutto rispetto. Con la tripla fotocamera AI da 50 MP catturi ogni momento come se fosse un’opera d’arte, anche in movimento. E le funzionalità di intelligenza artificiale integrate ti permettono di fare tante cose senza fatica. Ordina ora il ZTE Nubia Air da 256GB a soli 154 euro con PSPRSETT26.

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Pubblicato il 10 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
10 set 2026
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