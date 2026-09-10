iPhone Duo: pregi e difetti dello smartphone pieghevole

Il protagonista principale dell’evento Apple è stato ovviamente il nuovo iPhone Duo. L’azienda di Cupertino entra quindi ufficialmente nel mercato dominato da Samsung. Durante lo sviluppo sono state effettuate scelte che hanno introdotto pregi e difetti, ma il risultato finale è un dispositivo che può sicuramente competere ad armi pari con i concorrenti.

Pregi e difetti dell’iPhone Duo

La caratteristica più importante di uno smartphone pieghevole è sicuramente la resistenza. Apple ha utilizzato un telaio in titanio di grado 5. La parte posteriore è in Ceramic Shield, mentre quella frontale è in Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente. Lo smartphone ha ottenuto la certificazione IP68, quindi resiste alla polvere e all’acqua (profondità massima di 6 metri per 30 minuti).

La copertura della cerniera è stampata in 3D, mentre la cerniera è composta da oltre 100 componenti progettati per controllare l’apertura e la chiusura con la massima precisione. Lo schermo OLED interno (Super Retina XDR) da 7,6 pollici (1878×2670 pixel) ha una struttura multistrato. Ci sono una piastra in titanio, strati di vetro ad alta resistenza, uno strato in nanotexture e rivestimenti antigraffio, oleorepellente e antiriflesso. La piega tra le due metà è praticamente invisibile.

Il display supporta la Apple Pencil (USB-C). La fotocamera FaceTime interna è dietro lo schermo, quindi non c’è un foro visibile. Lo schermo OLED esterno (Super Retina XDR) ha una diagonale 5,4 pollici (1398×2034 pixel). Nell’angolo superiore destro è presente la fotocamera Center Stage da 12 megapixel.

Per ridurre lo spessore (5,2 millimetri quando aperto) sono state integrate solo due fotocamere posteriori da 48 megapixel (principale e ultra grandangolare) e utilizzato il Touch ID (pulsante laterale) invece del Face ID. La connettività è garantita da chip Apple N1 e C2 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e 5G con eSIM). Presenti anche GPS, Galileo, NFC e UWB. Processore e storage sono gli stessi degli iPhone 18 Pro/Pro Max: A20 Pro e 256/512 GB o 1/2 TB.

Il sistema operativo è iOS 27 (verrà distribuito il 14 settembre). Apple ha cambiato il layout del sistema operativo e delle app proprietarie per sfruttare la maggiore area di visualizzazione. I controlli del lock screen, il Dock nella schermata Home, la navigazione e i comandi delle app ora sono posizionati sul lato destro, quindi facilmente raggiungibili con il pollice. Quando iPhone Duo è aperto, il display mostra due schermate Home con la vista Oggi sul lato sinistro e le icone delle app sul lato destro.

È disponibile la modalità Split View per aprire due app affiancate, come su iPad. Apple scrive che alcune app di terze parti, tra cui Netflix, Zoom e Slack, supportano già il nuovo layout. Le app non ottimizzate avranno invece ampi spazi neri intorno all’interfaccia.

Gli utenti italiani potranno utilizzare le funzionalità AI di Apple Intelligence, ma non Siri AI. Il prezzo base dell’iPhone Duo è 2.369 euro. A titolo di confronto, quello del Samsung Galaxy Fold8 è 2.099 euro.