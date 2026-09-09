iPhone 18 Pro e Pro Max ufficiali: novità hardware e software

L’evento “Surprise and shine” di Apple è iniziato con l’annuncio degli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Entrambi integrano il nuovo chip A20 Pro e offrono un’autonomia superiore a quella della precedente generazione. Come previsto, il design è rimasto invariato. Durante la presentazione sono state evidenziate anche le novità del comparto fotografico e le funzionalità AI.

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max conservano il telaio in alluminio. Apple ha scelto i colori black, silver, glacier e burgundy. Il chip A20 Pro è realizzato con tecnologia di processo a 2 nanometri, come il chip M6. Integra una CPU a sei core (due super core e quattro efficiency core), una GPU a 7 core e due Neural Engine per un totale di 32 core.

Il sistema di raffreddamento è formato da una camera di vapore che copre una superficie maggiore rispetto alla serie iPhone 17 Pro. Apple ha incrementato anche l’autonomia: fino a 36 ore per iPhone 18 Pro e fino a 45 ore per iPhone 18 Pro Max nella riproduzione video.

Una delle novità più interessanti è la fotocamera posteriore da 48 megapixel con apertura variabile che permette di scattare foto di elevata qualità, aggiustando automaticamente profondità di campo e illuminazione. Anche le altre due fotocamere (ultra grandangolare e teleobiettivo 4x) hanno un sensore da 48 megapixel. La fotocamera frontale ha un sensore da 18 megapixel.

I nuovi controlli Pro nell’app Fotocamera permettono di impostare manualmente l’apertura del diaframma, il tempo di scatto e il bilanciamento del bianco, oppure utilizzare un istogramma per controllare i livelli di esposizione nell’intera scena.

La diagonale dello schermo OLED non cambia (6,3 pollici per iPhone 18 Pro e 6,9 pollici per iPhone 18 Pro Max). La Dynamic Island è stata però migliorata e ora può mostrare tre Live Activities alla volta. Entrambi i modelli verranno offerti con 256/512 GB o 1/2 TB di storage.

La principale novità software è ovviamente Siri AI (non in Europa). Sarà disponibile il 14 settembre in versione beta (solo in inglese), quando verrà rilasciato iOS 27. Gli utenti potranno inoltre utilizzare le nuove funzionalità AI di Apple Intelligence (anche in italiano).

I prezzi base sono 1.489 euro per iPhone 18 Pro e 1.639 euro per iPhone 18 Pro Max. Potranno essere ordinati in oltre 65 paesi (anche in Italia) dal 12 settembre. La disponibilità verrà estesa ad altri 20 paesi dal 25 settembre.