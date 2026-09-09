Xiaomi Redmi Note 15 5G (512GB) è sicuramente l'entry level da acquistare

Se hai un budget limitato o se semplicemente usi lo smartphone in modo basico e quindi stai pensando di acquistare un entry level, approfitta di questa ottima occasione. In questo momento eBay sta proponendo lo Xiaomi Redmi Note 15 5G da 512 GB a soli 257 euro circa, invece che 299,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

Sul prezzo di partenza indicato da eBay c’è dunque un ribasso del 11%, che si somma allo sconto con il codice segreto, e ti permette di risparmiare più di 42 euro. Inoltre c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate da 89 euro circa a interessi zero con Klarna.

Xiaomi Redmi Note 15 5G: equilibrio e costo mini

Sicuramente sono queste due le caratteristiche principali che rendono lo Xiaomi Redmi Note 15 5G uno dei migliori entry level sul mercato. Ha un ottimo equilibrio rispetto al suo costo. Troviamo a bordo infatti l’ottimo processore Snapdragon 6 Gen 3 con 8 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna che praticamente non si esauriscono mai.

È dotato di un display AMOLED da 6,77 pollici con frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz e luminosità massima di 3200 nits, con un peso molto interessante di 178 grammi e uno spessore di 7,40 mm. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP65. Lo scomparto fotografico si comporta bene con il suo sensore principale da 108 MP, ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera interna da 20 MP. Niente male nemmeno la batteria che, con la capacità da 5.520 mAh, arriva fino a sera tranquillamente e gode della turbo ricarica da 45 W.

Insomma un ottimo smartphone, soprattutto in relazione al prezzo con cui puoi averlo oggi. Perciò vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 15 5G da 512 GB a soli 257 euro circa, invece che 299,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.