HUAWEI WATCH GT 7 e GT 7 Pro disponibili in Italia

HUAWEI ha annunciato cinque nuovi smartwatch durante l’evento organizzato a Monaco di Baviera. Si tratta dei WATCH GT 7 e GT 7 Pro, WATCH 6 e 6 Pro, e WATCH D3. I primi due sono già disponibili in Italia. Gli utenti possono acquistarli sul sito ufficiale. Gli altri tre saranno in vendita a partire dal 29 settembre.

HUAWEI WATCH GT 7 e GT 7 Pro: specifiche e prezzi

I nuovi HUAWEI GT 7 e GT 7 Pro sono particolarmente indicati per gli sportivi. Possono monitorare i parametri durante diversi tipi di allenamento (sono oltre 110), ma gli utenti troveranno funzionalità specifiche per corsa, ciclismo e sport sulla neve. La versione Pro è perfetta anche per chi gioca a golf ed effettua immersioni in apnea.

Il WATCH GT 7 viene offerto con diametro da 41 e 46 millimetri. Cambia quindi la dimensione dello schermo AMOLED: 1,32 e 1,47 pollici. Entrambi hanno una risoluzione di 466×466 pixel e luminosità massima di 3.000 nits. Queste sono le altre specifiche: cassa in acciaio inossidabile, accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro, sensore di temperatura, sensore di luce ambientale e cardiofrequenzimetro, connettività Bluetooth 6.0, GPS, Galileo e NFC, altoparlante e microfono.

L’autonomia è fino a 14 giorni per la versione da 41 millimetri e 21 giorni per la versione da 46 millimetri. Il prezzo base è 299,00 euro. Fino al 18 ottobre si può sfruttare uno sconto di 70 e 50 euro, rispettivamente.

Il WATCH GT 7 Pro è invece disponibile solo con schermo AMOLED da 1,47 pollici (466×466 pixel), quindi con diametro da 46 millimetri. La cassa è in lega di titanio con lunetta in ceramica. Oltre ai sensori del modello base ci sono anche quelli per ECG e profondità. Tutte le altre specifiche sono uguali.

L’autonomia è fino a 21 giorni. Il prezzo è 429,00 euro. Fino al 18 ottobre si può sfruttare uno sconto di 50 euro.