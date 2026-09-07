Xiaomi Pad 9 Pro Max: primo tablet con chip XRING O3

Insieme allo Xiaomi 18 Fold, il produttore cinese ha svelato lo Xiaomi Pad 9 Pro Max. È un tablet di fascia alta indicato principalmente per la produttività, quindi può sostituire un notebook se abbinato alla tastiera opzionale. Anche per questo dispositivo è stato scelto il processore XRING O3.

Xiaomi Pad 9 Pro Max: specifiche e prezzo

Lo Xiaomi Pad 9 Pro Max ha un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione 3.4K (3408×2272 pixel), refresh rate di 144 Hz, luminosità massima di 1.000 nits e supporto Dolby Vision. Dimensioni e peso sono 296,2×203,08×5,67 millimetri e 645 grammi, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: processore XRING O3, 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X/LPDDR5T/LPDDR6, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, fotocamera posteriore da 50 megapixel, fotocamera frontale da 32 megapixel, otto altoparlanti con audio Dolby Atmos, sei microfoni, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, porta USB Type-C e batteria da 12.000 mAh con ricarica rapida da 120 Watt e inversa da 27 Watt.

Il sistema operativo è HyperOS 4.0 basato su Android 17. Il nuovo tablet è già disponibile in Cina. Il prezzo base (8GB+256GB) è 4.799 yuan, ovvero circa 616 euro in base al cambio attuale (tasse escluse). La Floating Keyboard deve essere acquistata a parte. Il prezzo è 1.099 yuan, ovvero circa 141 euro. C’è anche la Focus Stylus Pro a 599 yuan (circa 77 euro).

Non è noto se avrà una distribuzione internazionale, ma ci sono buone probabilità, visto che in Italia può essere acquistato il precedente Xiaomi Pad 8 Pro a 549,90 euro. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dal produttore cinese.