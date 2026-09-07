I giovani abbandonano l'iPhone per il Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung si aspettava che il Galaxy Z Fold 8 piacesse ai professionisti, come i modelli precedenti. Invece ha fatto breccia nel cuore di adolescenti e ventenni, che lo preferiscono all’iPhone!

La domanda ha superato le aspettative al punto che le consegne sono in ritardo di settimane. Le fabbriche in Corea faticano a tenere il passo. Ma a Seul, il dato che conta più delle unità vendute è un altro: gli utenti iPhone che cambiano ecosistema.

Galaxy Z Fold 8 conquista i giovani

Samsung ha cambiato strategia. Lo schermo del Fold 8 è più orizzontale rispetto ai predecessori, pensato per guardare video e leggere fumetti, non per il multitasking da manager. L’azienda punta esplicitamente ai giovani che guardano le serie in metropolitana, il pubblico che finora resisteva al formato pieghevole più di quello professionale.

Lo schermo orizzontale per i video è ciò che ha fatto scattare l’interesse. Non le specifiche tecniche, o il processore. Lo schermo dove Netflix e i manhwa si vedono meglio che su un iPhone.

Passare da iPhone ad Android era il principale ostacolo. Google e Samsung hanno rifatto Smart Switch, che adesso importa cronologia chiamate, eSIM, messaggi, password e passkey. Senza cavo, il tappeto rosso per chi esce dall’ecosistema Apple.

Se il trasferimento è indolore, la barriera all’uscita da iPhone si abbassa. E se il dispositivo dall’altra parte è uno schermo pieghevole da 1.999 euro dove i video si vedono meglio, per un ventenne che guarda 3 ore di contenuti al giorno sul telefono, è un motivo sufficiente.

La risposta Apple: iPhone Ultra

Apple lancerà la propria risposta il 9 settembre con l’iPhone Ultra, il primo smartphone Apple con schermo pieghevole. Il prezzo stimato è di circa 2.300 euro per 256 GB di storage. Il Galaxy Z Fold 8 a parità di storage costa 1.999 euro, già sotto i 1.900 euro da alcuni rivenditori. Circa 400 euro di differenza, un divario che aumenta con le versioni con più storage.

Per un ventenne che ha appena abbandonato l’iPhone per un Fold 8 a 1.900 euro, l’iPhone Ultra a 2.300 euro non è un motivo per tornare, è la conferma che ha fatto la scelta giusta.

Samsung ha aumentato i prezzi dei pieghevoli, complice la crisi della RAM. Ma il Fold 8 a 1.999 euro compete con un iPhone Ultra a 2.300 euro. Il prezzo di Samsung è alto, ma quello di Apple di più. E lo schermo pieghevole, che per anni è stato una curiosità per appassionati, sta diventando il formato che i giovani preferiscono per i contenuti video. Apple non l’aveva previsto. Samsung nemmeno, ma è dalla parte giusta dell’imprevisto.