 HUAWEI Mate XT 2: nuovo smartphone trifold con HarmonyOS 7
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HUAWEI Mate XT 2: nuovo smartphone trifold con HarmonyOS 7

HUAWEI Mate XT 2 è uno smartphone trifold con schermo interno da 10,2 pollici ed esterno da 6,5 pollici, processore Kirin 9050 Pro e cinque fotocamere.
HUAWEI Mate XT 2: nuovo smartphone trifold con HarmonyOS 7
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HUAWEI Mate XT 2 è uno smartphone trifold con schermo interno da 10,2 pollici ed esterno da 6,5 pollici, processore Kirin 9050 Pro e cinque fotocamere.
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Samsung ha interrotto la produzione del suo Galaxy Z TriFold. HUAWEI continua punta invece a puntare su questo particolare fattore di forma con il nuovo Mate XT 2 Ultimate Design. È il terzo smartphone della famiglia, dopo Mate XT (venduto anche in Europa) e Mate XTs (disponibile solo in Cina). Non è noto se avrà una distribuzione internazionale.

HUAWEI Mate XT 2: specifiche e prezzo

Il nuovo HUAWEI Mate XT 2 ha un sistema a due cerniere che forma una G. Quando completamente aperto ha uno schermo OLED interno da 10,2 pollici con risoluzione di 2232×3184 pixel e refresh rate variabile (1-90 Hz). Il produttore cinese ha aggiunto la funzionalità Private Display simile a quella del Samsung Galaxy S26 Ultra. Se attivata, lo schermo non è più visibile osservando dai lati, ma solo frontalmente.

Lo schermo OLED esterno ha una diagonale di 6,5 pollici, una risoluzione di 2442×1140 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz). Lo smartphone ha ricevuto le certificazioni IP58/59. HUAWEI ha integrato il processore Kirin 9050 Pro che offre elevate prestazioni nell’elaborazione locale del modello Pangu con 30 miliardi di parametri.

HUAWEI Mate XT 2

Queste sono le altre specifiche: 16 GB di RAM, 256/512 GB o 1/2 TB di storage, fotocamere posteriore da 50, 40 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom 3.5x a periscopio), fotocamere interna e frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali laterale, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, satellitare, NFC e 5G, porta USB Type-C, batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è HarmonyOS 7. HUAWEI ha migliorato interfaccia e prestazioni, includendo diverse funzionalità AI. È disponibile da oggi in Cina. Non è noto se arriverà in altri paesi. Il prezzo base è 19.999 yuan, ovvero circa 2.570 euro, tasse escluse.

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Fonte: The Verge

Pubblicato il 7 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
7 set 2026
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