Lo smartphone tri-fold HUAWEI Mate XT in tutto il mondo

Già avvistato nel mese di settembre in Cina, HUAWEI Mate XT Ultimate Design è ora pronto per fare il suo debutto ufficiale sul mercato globale. Si tratta del primo smartphone tri-fold a raggiungere la commercializzazione in tutto il mondo. L’obiettivo dichiarato è quello di puntare a una nicchia molto ristretta di utenti, coloro che guardano con interesse alle innovazioni più recenti del settore mobile.

Debutto globale per il tri-fold HUAWEI Mate XT

Il principale punto di forza è senza dubbio quello rappresentato dal design a doppia piega, in grado di dar vita a un display dalla diagonale di 10,2 pollici quando completamente aperto (in alternativa 6,4 pollici e 7,9 pollici). Di fatto, all’occorrenza si trasforma in un tablet. Ciò nonostante, il lavoro di ingegnerizzazione ha permesso di mantenere lo spessore contenuto in soli 3,6 millimetri. Ha in dotazione il sistema Advanced Precision Hinge System.

Le specifiche tecniche sono invariate rispetto a quelle dei mesi scorsi con 16 GB di RAM, 1 TB di memoria interna, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, certificazione IPX8, tripla fotocamera posteriore da 50+12+12 megapixel e batteria da 5.600 mAh. Il peso si attesta a 298 grammi. A livello di funzionalità, sono integrate quelle Ultra Aperture XMAGE dedicate alla fotografia.

Per quanto riguarda il prezzo, HUAWEI non lo ha ancora ufficializzato per l’Europa e lo stesso vale per la data di lancio. Si sa però che non sarà un dispositivo economico: in Malesia, dove è andato in scena l’evento di oggi, è proposto a 14.999 ringgit, l’equivalente di circa 3.220 euro, un esborso decisamente elevato e non alla portata di tutti.

Aggiornamento: in Europa lo smartphone tri-fold costerà 3.499 euro.

Altre novità annunciate dal brand dal palco di Kuala Lumpur sono il tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2 progettato espressamente per un target professionale, il modello HUAWEI MatePad Pro 13.2 con display OLED PaperMatte flessibile da 2.8K e gli auricolari HUAWEI FreeArc con design open-ear ad archetto per il massimo della comodità.